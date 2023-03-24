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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 2.. خالد النبوى يرفض منصب قاضى القضاة

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الخلقة الثانية تطور جديد فى الأحداث حيث توجه الإمام الشافعى "خالد النبوى" إلى بغداد لملاقاة الخليفة العباسى والذى عرض على الشافعى أن يتولى منصب قاضى القضاة فى الخلافة العباسية إلا أن الشافعى رفض طلبه لأن الخليفة قرر أن يمنحه فرصة أخرى للتفكير.

وتعود بنا الأحداث مرة الأخرى داخل المعتقل  حيث يقابل الإمام الشافعى الخليفة العباسى هارون الرشيد فى هذا التوقيت وقبل أن ينفذ فيه الحكم بقطع رأسه يتحدث معه وينبهر يعلمه ومعرفته فى أمور الدين والعلم والطب ليعتقه ويعفو عنه ولم ينفذ فيه الحكم بقطع رأسه.

وتعود الأحداث مرة إلى رحلة الإمام الشافعى إلى مصر وينقذ القافلة من هجوم عليها ليدخل أرض مصر. 

أبطال رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

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أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

خالد النبوى أروى جودة نضال الشافعي الإمام الشافعي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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