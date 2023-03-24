إصابة 15 شخصا في حادثتي انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 15 شخصا في حادثتي انقلاب سيارتين على الطريقين “الصحراوي الشرقي القديم”، و"الزراعي" بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي "تمناية" رقم 6482 على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، مقيمون جميعا بمركز المنيا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام؛ لتلقي العلاج، فيما جرى التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي حادثة أخرى، أصيب 7 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل رقم 2153، على طريق الصعيد الزراعي، بالقرب من مدخل مدينة ديرمواس؛ بسبب انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

ونقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي؛ لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وحررت المحاضر الازمة بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.