عيسي زيدان: نقل 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير

كشف الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار، عدد القطع الآثرية التي تم نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تم نقل ما يقرب من 56 ألف طقعة أثرية من عموم الجهورية، من مخازن المتحف المصري بالتحرير ومن الإسكندرية والأقصر والمنصورة طبقا لسيناريو العرض".

وأضاف: "من ضمن هذه القطع آثار ستعرض لأول مرة ليراها الزائر، ومنها القطع التي كانت موجودة بالمخازن"، مشيرا: "لدينا مجموعة من أفضل القطع الأثرية الموجودة على الدرج العظيم وهي آثار ثقيلة لأول مرة ستكون آثار ثقيلة معروضة ويتفرد بها المتحف المصري الكبير".



وأشار الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار،: "كان يجب أن يتم الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي".

