حبس شخص لحيازته حشيش وخرطوش بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار ، بعد ان أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.