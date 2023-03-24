ضبط مستلزمات طب العظام مهربة مع راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة جدا من مستلزمات طب العظام، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الخليج القادمة من البحرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

استوقف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من المسامير و "البونط" والشرائح والمفكات الخاصة بطب العظام، قام محمود عبد النبي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من أحمد فتحي و مصطفي حامد و محمود مصطفي حليس وتامر عبدالله مآمير الجمرك تحت اشراف كل من عمرو عطية وأحمد بسيوني مديرا الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢١٠٣١ وحدة من مستلزمات طب العظام السالف ذكرها.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.