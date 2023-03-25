حلمى بكر: النجم إسماعيل شبانة أقوى من عبد الحليم حافظ

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن المطرب محمد قنديل من أكثر النجوم تحقيقا للنجاح بين أبناء جيله، وعندما يصعد المسرح يشعل الأضواء ويصبح نجم النجوم، وكان صوته من أفضل أصوات أقرانه في الغناء.



وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد قنديل أهمل في حق نفسه ولم يصبح مهتما بحالته الصحية ووزنه زائد ولم يحافظ على نعمة صوته، كما أن قنديل لم يسمع لنصائحي.

الغرور

وتابع: الغرور كان ملازم العديد من النجوم، وخاصة المطربين الشعبيين، والنجم إسماعيل شبانه أقوى من عبد الحليم حافظ، ولكن لم يأخذ حقه كإشادة مثل باقي المطربين.