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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة 2.. مي عمر تطارد ياسر جلال من أجل طفلها

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل “علاقة مشروعة”، المزيد من التوضيح حول طبيعة علاقة مي عمر وياسر جلال، والأزمة التي تورطا فيها سويا وتسببت في حملها منه ضمن أحداث العمل. 

 

اتضح أن مي عمر كانت تعمل مديرة مكتب ياسر جلال في البداية، وتقربا من بعضهما وتورطا في علاقة عاطفية، ولكنه رفض الزواج منها بسبب أبنائه وزوجته “داليا مصطفى”. 

 

فقررت مي عمر الزواج من زميله وشريكه “مراد مكرم”، الذي اعتدى عليها في لحظة غضب، وانفصلت عنه، وحينما حاول الإصلاح بينهما، اعترفت له بأنها مازالت تحبه وأقنعته بالزواج منها. 

 

بعدما تدهورت حالة شريك ياسر جلال قرر الانفصال عن مي عمر، وأقنعها بالعودة له حتى لا يخسر صديق عمره، لكنها كانت بالفعل حامل في طفله، رغم أنها كانت تعاني من صعوبات في الإنجاب. 

 

طاردت مي عمر ياسر جلال خلال الحلقة لإقناعه بالاحتفاظ بالجنين، وأن هذه هي فرصتها الوحيدة لتصبح أما، ولكنه يرفض الحديث معها، في الوقت الذي تشعر فيه زوجته بوجود شيء غير طبيعي في حياته، وفي نهاية الحلقة يفاجيء بمي عمر في منزله وسط أسرته للضغط عليه. 

 

مسلسل علاقة مشروعة 

 

مسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة عدد من النجوم أبرزهم ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

 

مسلسل «علاقة مشروعة» عمل اجتماعى مكون من 15 حلقه، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار  رومانسي تشويقي. 
 

علاقة مشروعة داليا مصطفي مراد مكرم ياسر جلال مسلسل علاقة مشروعة

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