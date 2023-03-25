نساء مسلسلات رمضان.. روجينا تدفن شعرها مع زوجها ونيللي كريم تخطف ولاية ميراث ابنها

شهدت العديد من الحلقات الثانية لمسلسلات رمضان مواقف قوية من النساء خاصة بطلات الأعمال، وعلى رأسهن روجينا ونيللي كريم التي تصارع كلا منهما في قصة تدور حول أوضاع النساء في الصعيد والحرمان من الميراث.

روجينا في ستهم

روجينا

في أحد مشاهد مسلسل “ستهم”، أثناء دفن عامر الرفاعي"إياد نصار" زوج ستهم "روجنيا"، الذي قتل خلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، رفضت ستهم أخذ عزاء زوجها، قبل الأخذ بالثأر من الذي قتله غدراً، كما قامت بارتداء ثوب زوجها أمام الجميع أثناء دفنه.

ودفنت روجينا ضفائر شعرها، برفقة زوجها، ثم ارتدت ثوب الرجال، لتبدأ رحلة العناء والمشقة، وأعلنت أمام الجميع في مشهد الجنازة، أنها لن تتزوج معرة أخرى نهائيا، ولن ينكشف شعرها على أحد بعد وفاة زوجها عامر، وسوف تنتقم من الذي قلته حتى تموت.

في الوقت الذي تواجه فيه أسرتها وأسرة زوجها بسبب إصرارها على الحصول على ميراثها من أجل الإنفاق على أبنائها، ورفض كل المساعدات المالية التي تعرض عليها من باب الشفقة.

نيللي كريم في عملة نادرة

نيللي كريم

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة، حول انتهاء مسعود من جريمته وقتل شقيقه بلال، ويستقبل عبد الجبار خبر وفاة ابنة بلال بهدوء و يحاول أخذ نفس عميق كي يستعيد هدوءه و طريقته العملية في التفكير متحديدا بذلك قرار المستشفى و محضر البوليس.

تكشف نادرة وجه بلال بعد وفاته و يغمرها إحساس الفقد ووجع الفراق تنهمر الدموع من عينها و اعين من حولها من نساء، يقف عبد الجبار و تبدو علية الحكمة رغم هول ما حدث وفقده لولده "بلال"، يحمل عبد الجبار و علاء جثمان "بلال" متجهاً للمدافن و سط مشهد درامي مؤثر من اهل النجع مع موسيقي مناسبه لمشهد و لا تعرف "نادرة" المصير الذي ينتظرها من بعده.

يجتمع عبد الجبار بأبنائه و تحاول سكينة زوجته التأثير عليه من أجل إرجاع الأرض باسمه مرة أخرى خاصاً أنهم لا يورثون النساء، ويؤكد لهم عبد الجبار أن الولاية تئول له بصفته الجد و يطلب منهم الاطمئنان.



يخبر عبد الجبار نادرة أن النساء في الصعيد لا يورثون و تؤكد نادرة على كلامه و يخبرها انه اصبح الولي علي يوسف وردت الأرض له و يمنحها مليون جنية "رضوة"، الا انها تفاجئهم جميعا و تخبرهم بنقل بلال ملكية الأرض لها قبل وفاته و تمسكها بها.