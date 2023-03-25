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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي: منتخب مالاوي يلعب كرة عشوائية.. ومواجهة الثلاثاء صعبة لهذه الأسباب

صدى البلد

توقع أمير عزمي مجاهد ، المدير الفني لفريق السكة الحديد ، مشاركة اللاعب إمام عاشور أساسياً في مباراة مالاوي بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.


وأشار مجاهد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل ستكون صعبة للغاية خاصة أن المواجهة تقام في مالاوي وفي نهار رمضان أثناء الصيام.


وأكد أن منتخب مالاوي يلعب كرة عشوائية بلا تنظيم وهو ما يزيد صعوبة المباراة موضحاً أن الأداء بالنسبة للمنتخب في مباراة الجولة الثالثة مساء اليوم الجمعة مرضي تماماً خاصة أنها بداية جيدة.

كأس الأمم الافريقية امام عاشور أمير عزمي مجاهد عزمي مجاهد قناة المحور

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