أمير عزمي: منتخب مالاوي يلعب كرة عشوائية.. ومواجهة الثلاثاء صعبة لهذه الأسباب

توقع أمير عزمي مجاهد ، المدير الفني لفريق السكة الحديد ، مشاركة اللاعب إمام عاشور أساسياً في مباراة مالاوي بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وأشار مجاهد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل ستكون صعبة للغاية خاصة أن المواجهة تقام في مالاوي وفي نهار رمضان أثناء الصيام.



وأكد أن منتخب مالاوي يلعب كرة عشوائية بلا تنظيم وهو ما يزيد صعوبة المباراة موضحاً أن الأداء بالنسبة للمنتخب في مباراة الجولة الثالثة مساء اليوم الجمعة مرضي تماماً خاصة أنها بداية جيدة.