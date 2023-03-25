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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع عمليات شفط مياه الأمطار وإنتشار المُعدات لتسهيل حركة المرور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وإنتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية بعددٍ من طرق وأنفاق المحافظة من بينها منطقة الفلل بمدينة بنها ونفق شعراوي والطريق الزراعي ونفق الحدادين ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكي.

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وفي هذا الصدد أوضح "محافظ القليوبية"  إن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.


وشددَّ "الهجان" على الإلتزام  بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. مشدداً على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.


وفي السياق ذاته أشار"المحافظ" إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مُضيفاً أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.


هذا وقد أعلنت محافظة القليوبية في وقتٍ سابق عن أرقام لإستقبال كافة شكاوى المواطنين بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧) / (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

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