بعد تدهور حالتها.. فريق مسلسل رمضان كريم يتمنى الشفاء لبطلته السابقة

حرص فريق مسلسل رمضان كريم والمنتج أحمد السبكي، على تذكر بطلته السابقة بعد تدهور حالتها، خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنه المقربين منها.

ونشر الحساب الرسمي لشركة السبكي عبر انستجرام، رسالة دعم للفنانة شيرين الطحان، مع صورة لها وعلق عليها قائلا:" شركة السبكي للإنتاج الفني وأسرة مسلسل رمضان كريم والمنتج احمد السبكي يتقدمون بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للنجمة شيرين الطحان سائلين المولى عز وجل أن يُنعم عليها بالصحة والعافية".

ويعرض حاليا الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم ضمن الموسم الدرامي الحالي، ورغم عرض حلقتين منه إلا أنه لم يحقق الصدى الذي شهده الجزء الأول بعد اعتذار العديد من أبطاله.

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شيرين الطحان

حالة شيرين الطحان

كشف المخرج عمرو عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان.

وعلق عمرو عابدين قائلاً شيرين الطحان واحدة من اهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لانها ترقد حاليا في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث.

وتابع عمرو عابدين حديثه قائلاً : أرجو أن يصل صوتي لجميع جهات الدولة للاسراع بعالج شرين لانها تحتاج لعلاج غالي جدا وبشكل سريع جدا اتمني ان يتم الاتصال باهلها اتمني ان تقوم الدولة بعلاجها علي نفقة الدولة واتمني تقف معها نقابة الاعلاميين وايضا ادعو نقابة الممثلين وحتي ان لم تكن حصلت علي العضوية العاملة ولكن لها تجارب محترمة كممثلة.