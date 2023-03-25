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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ترحيب النادي الأهلي، برحيل اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خاصة بعد الأنباء عن وجود اهتمام من فريقي بيرنلي الإنجليزي وصن داونز الجنوب إفريقي بالتعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «ملعب أون تايم»، المذاع على «أون تايم سبورتس 1»، حول مصير بيرسي تاو في ظل الحديث عن وجود عروض من بيرنلي وصن داونز لضمه: «مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أكد أنهم منفتحين على هذا الأمر».

وصرح: «حالة وجود عروض جادة لبيع بيرسي تاو، فسوف نلبي طموحات اللاعب والنادي، ولن نقف أمام رغبة أي لاعب».

واستمر: «لا يوجد عرض رسمي وصل للنادي الأهلي حتى الآن، ولا يوجد أي حديث حتى من جانب وكلاء اللاعب، ولكن الموضوع لسه فيه كلام».

واختتم: «هناك حالة رضا كبيرة من مارسيل كولر على أداء بيرسي تاو خلال الفترة الماضية، وكان مصمم على عودته لصفوف الأهلي بعد نهاية مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا، وبالفعل سيصل اللاعب إلى القاهرة اليوم أو غداً على أقصى تقدير».

 

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