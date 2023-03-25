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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش لتنفيذ هدايا الأم في عيدها بقصر ثقافة العديسات بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر برنامجا للفعاليات، على مدار اليومين الماضيين، بمناسبة أعياد المرأة، تضمن محاضرة بعنوان "المرأة في الأدب والشعر"، تناول خلالها وليد الضوي نماذج من الأديبات اللاتي لهن دور كبير في الأدب والشعر من مصر والوطن العربى، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "المرأة عبر التاريخ" قدمتها ثناء محمود، أخصائية المكتبة، وتحدثت عن المرأة في الحضارات القديمة المختلفة والحضارة المصرية القديمة وتقديرها للمرأة ودورها في المجتمع.

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وعقد القصر محاضرة بعنوان"المرأة في الإسلام"، تحدث خلالها حسن عبد الباري عن تكريم الإسلام للمرأة، حيث أعطاها حقها في الميراث، واختيار الزوج، والتعبير عن رأيها، والخروج للعمل، وذكر أمثلة من السيرة النبوية عن تكريم الإسلام للمرأة.

وبمناسبة أعياد الأم، نفذت رحمة أحمد ورشة أعمال يدوية وإكسسوارات من الخرز "طريقة عمل عقد بالخرز"، وورشة فنون تشكيلية بالورق الملون لعمل "بوكية ورد"، ورشة فنون تشكيلية رسم عن "دور المرأة في المجتمع" نفذتها شيرين محمد خير.

جاءت الفعاليات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للاحتفال بعيد الأم، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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