30 أكلة لـ 30 يوم.. أفكار فطور رمضان سريعة وصحية

هناك العديد من أفكار فطور رمضان سريعة وصحية، ويمكن تحضيرها بشكل مختلف، وذلك تجنب الحيرة التي تصاب ربات المنزل يوميا في افكار فطور رمضان.

فطور رمضان لشخصين

في شهر رمضان تزيد العزائم والولائم والوجبات الجماعية، ولكن ليس كل يوم تحتاجين إلى تقديم العزائم وعشرات الأصناف، فعندما تكونين مع زوجك وحدك لا تقدمين فطور رمضان لشخصين فقط. لذا فأنت بحاجة إلى وجبات بسيطة وسريعة.

مقادير فطور رمضان لشخصين :

5 بطاطس

2 صدر دجاج مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

5 ملعقة كبيرة دقيق

5 ملعقة كبيرة بقسماط

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب زيت للقلي

طريقة فطور رمضان لشخصين :

_ يسلقي البطاطس، ثم نهرسها، ونضع الدجاج المفروم.

_ نضع باقي المكونات ما عدا الدقيق والبقسماط، ونشكل البطاطس على شكل أصابع عريضة.

_ نضع الأصابع في الدقيق ثم البقسماط.

_ نقلي البطاطس في الزيت.

أفكار فطور رمضان سريعة



فطور رمضان سعودي

ويمكن التغير من السفرة الرمضانية وتحضير فطور رمضان سعودي؛ حيث أن المطبخ السعودي من المطابخ التي بها الكثير من الوصفات الشهية والمميزة، وسوف نقوم بتحضير كبسة الدجاج بالطماطم الشهية واللذيذة والمفضلة لجميع أفراد العائلة، على الأصول وقدمي بجانب الكبسة السلطات المفضلة أو الدقوس.

ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة، حيث انها من الوصفات المشبعة والتي قد تكفي حوالي لحوالي4 اشخاص

مقادير كبسة الدجاج بالطماطم :

- الدجاج : دجاجة (مقطعة إلى 8 قطع)

- الأرز : 4 اكواب

- القرفة : 2 عود

- الليمون الأسود الجاف : 2 حبة

- هيل : 6 حبات

- فلفل أخضر حار : 2 حبة

- الماء : 6 اكواب

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- البصل : 4 حبات (مقطع)

- طماطم : 500 غراماً (مقطعة)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة عمل كبسة الدجاج بالطماطم :

_ نغسل الأرز ونصفيه جيداً ثم نتركه جانباً، ونغسل الدجاج جيداً، ثم نخلط جميع التوابل في وعاء عميق مع الدجاج.

_ نسخن الزيت ونحمر قطع الدجاج في قدر حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نصفيه من الزيت ونتركه جانباً.

_ نحمر البصل ونقلبه في نفس القدر حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي، ويضاف الطماطم ونقلّب لعدّة دقائق، ثم نقوم بإعادة الدجاج للقدر ونقلّب لدقيقتان، ومن ثم نقوم بإضافة الماء، ونترك القدر على النار حتى ينضج الدجاج.

بعد نضج الدجاج، ننقله إلى قدر عميق آخر مع الصلصة ونضعه على النار.

_ نقوم بإضافة الأرز في القدر مع القرفة، والهيل، والفلفل الأخضر الحار، والليمون المجفف، ثم نقلّبه قليلاً.

ننتظر حتى يغلي الماء ومن ثم نغطي القدر ونخفف النار لحين نضج الأرز، ونقلب الكبسة الدجاج بالطماطم في طبق التقديم.

أفكار فطور رمضان سريعة

فطور رمضان خفيف

ونحتاج في شهر رمضان إلى تحضير فطور رمضان خفيف، وسريع، والإبتعاد عن المحاشي، والاكلات الدسمة، وهو ما سنقدمه في السطور التالية.

مقادير فطور رمضان خفيف :

1 كوب بقدونس مفرومة ناعم .

6 ملعقة كبيرة كينوا

3 ملعقة كبيرة نعناع مفروم ناعم

1 بصل مفروم

1 طماطم مقطعة صغير

1 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل فطور رمضان خفيف :

_ ننقع الكينوا في الماء لمدة 10 دقائق.

_ نصفي الكينوا من الماء الزائد، ونضع الكينوا في وعاء آخر مع الماء، ونغليها لمدة نصف ساعة على النار.

_ تترك الكينوا حتى تبرد، وفي وعاء نضع باقي المكونات للوجبة الصحية معًا.

أفكار فطور رمضان سريعة



جدول أكل رمضان 30 يوم

تحتار كل ربة منزل كل يوم في شهر رمضان لتحضير يوميا 30 وجبة مختلفة لمائدة الفطور والسحور، لذلك سنقدم افكار سحور وإفطار وجدول اكل رمضان 30 يوم، بالإضافة إلى الحلويات.

_ يوم 1 رمضان :

وتتكون سفرة اول يوم رمضان من من البط و المحاشي المتنوعة و الملوخية، و حلو رمضان قطايف بالمكسرات أو العجوة أو القشطة، أما السحور عبارة عن فول بالزيت و بيض مسلوق و زبادي.

_ يوم 2 رمضان :

وتحتوي سفرة ثاني يوم سفرة رمضان من لحمة كباب الحلة مع المكرونة البشاميل، و حلو رمضان يكون كنافة بالكريمة، أما السحور من الفول بالبيض و سلطة الجبن.

_ يوم 3 رمضان :

اما بالنسبة لسفرة ثالث أيام رمضان عباره عن مكرونة بالصلصة الحمراء بجانب البانيه، أما حلو رمضان سلطة الفواكهه، و السحور شكشوكة و زبادي.

_ يوم 4 رمضان :

يمكن في سفرة رابع يوم رمضان عمل صينية بطاطس بالدجاج و الأرز المعمر، و حلو رمضان عبارة عن جيلي، و السحور مكون من فول بالطحينة و البيض المسلوق بالجبن.

_ يوم 5 رمضان :

يمكنك تحضير فطار اليوم الخامس من رمضان كفته الحاتي و الجلاش بالحمه المفرومه، و حلو رمضان كريم كراميل، أما السحور يمكنك تحضير بيض الاومليت و الجبنه الاسطنبولي.

_ يوم 6 رمضان :

ويمكن لسفرةسادس يوم رمضان بعمل صنف خضار، مثل: البسله أو الفاصوليا بجانب الفراخ وطبق أرز، أما حلو رمضان قطايف، و السحور عبارة عن بطاطس مسلوقه بالزبده والزعتر مع البيض المسلوق.

_ يوم 7 رمضان :

يمكنك تقديم صينيه مندي الفراخ لسفرة سابع يوم رمضان ، و حلو رمضان كنافه بالمانجو أما السحور توست بالجبن والزيتون.

_ يوم 8 رمضان :

ويمكن القيام بعمل فطار مختلف في سفرة يوم الثامن من رمضان مثل صنيه بيتزا مكرونه و لحمه مفرومه، و حلو رمضان عباره عن قطايف، أما السحور فول بالسجق مع البيض المسلوق.

_ يوم 9 رمضان :

قومي بتجهيز فطار مختلف في هذا اليوم التاسع من رمضان، مثل فراخ مشويه مع بطاطس محمره، و حلو رمضان بسبوسه، أما السحور بطاطس محشيه بيض.

_ يوم 10 رمضان :

أما بالنسبة لليوم العاشر من رمضان، فيمكن تحضير الحمام و الأرز بالخلطه، و حلو رمضان بلح الشام، أما السحور بيض اسكتلندي.

_ يوم 11 رمضان :

يمكنك عمل بطاطس محشيه لحمه مفرومه بجانب طبق من الأرز في اليوم 11من رمضان ، و حلو رمضان لقمه القاضي، أما السحور فول بالطماطم بجانب سلطه جبن.

_ يوم 12 رمضان :

ونقوم بعمل صنيه بُفتيك بالفرن مع الأرز البسمتي بالخضار، و حلو رمضان جلاش حلو، أما السحور ميني بيتزا.

_ يوم 13 رمضان :

ونجرب فطار يوم 13 رمضان فاصوليا و لحمه و أرز و حلو رمضان اكلير ، أما السحور عبارة عن بطاطس مهروسه بالبيض.

_ يوم 14 رمضان :

جربي في هذا اليوم عمل المسقعه بالبشاميل واللحمه المفرومه مع أرز، أما حلو رمضان قطايف، و السحور ساندوتش جبن بالخيار.

_ يوم 15 رمضان :

جربي في هذا اليوم البط مع الرقاق و حلو رمضان كنافه بالجبن، أما السحور طاجن فول بالصلصه.

_ يوم 16 رمضان :

فطار هذا اليوم عبارة عم كبده اسكندراني بجانب المكرونة و الشيبسي، و حلو رمضان عبارة عن آيس كريم، و السحور بيض مسلوق.

_ يوم 17 رمضان :

يوم 17 رمضان أكلته سوف تكون خفيفة ولذيذه وشعبية مثل الحواوشي بطاطس شيبسي و حلو رمضان عبارة عن كيك ، أما السحور عبارة عن فول بالطحينه وجبنه.

_ يوم 18 رمضان :

فطار اليوم عبارة عن كفته داود باشا و أزر بالشعيريه أما حلو رمضان عبارة عن أرز باللبن، و السحور جبنه قريش مع بيض مسلوق.

_ يوم 19 رمضان :

فطار يوم 19 رمضان عبارة عن صينيه جلاش باللحمه المفرومه و فراخ بانيه أما حلو رمضان عبارة عم قطايف و السحور مكون من بيض بالمشروم و فول بالسلطه.

_ يوم 20 رمضان :

يمكنك عمل فطار رمضان اليوم مكرونه نجرسكو بالفراخ و حلو رمضان عبارة عن كنافه بالكاستر، أما السحور عبارة عن ساندوتش جبن بالطماطم.

_ يوم 21 رمضان :

أما عن فطار يوم 21 رمضان عبارة عن فراخ و محاشي متنوعة وطبق ملوخيه و حلو رمضان عبارة عن بسبوسه، أما السحور عبارة عن قوالب بيض بالفطر و رومي مدخن.

_ يوم 22 رمضان :

فطارك اليوم عبارة عن فتة شاورما و حلو رمضان عبارة عن مهلبيه، أما السحور عبارة عن فول بالطماطم و جبنه قريش.



_ يوم 23 رمضان :

ويمكن إختيار صنف من الخضار المفضل على فطار رمضان، مثل : الباميه أو البسله أو الفاصوليا أو القلقاس مع الفراخ و الأرز، أما حلو رمضان عبارة عن جيلي فواكهه و السحور عباره عن بطاطس كوركيت وبيض مسلوق.

_ يوم 24 رمضان :

جربي في هذا اليوم عمل صينية كوسا بالبشاميل مع كفته على فطار رمضان، و حلو رمضان عبارة عن فروت سلاط بالآيس كريم أما السحور عبارة عن فول بالطحينه وسلطه جبن.

_ يوم 25 رمضان :

في هذا اليوم يمكنك عمل لحمه و فته على فطار رمضان، و حلو رمضان عبارة عن جلاش حلو، أما السحور مكون من عجه و شكشوكة بالبيض

_ يوم 26 رمضان :

أما يوم 26 رمضان أصبحنا في أخر الشهر وباقي 4 أيام على دخول عيد الفطر المبارك والإهتمام أصبح أكثر في تجهيزاته لذلك يمكنك عمل وجبة خفيفة الطهي على فطار رمضان مثل كبسه لحم و حلو رمضان عبارة عن كاستر، أما السحور عبارة عن فول بزيت الزيتون و الجبنه.

_ يوم 27 رمضان :

ويمكن تجربة هذا اليوم في فطار رمضان طبق من بيكاتا الفراخ و كرات البطاطس المحشيه بالجبن، أما حلو رمضان كريم كراميل و السحور عبارة عن سندويتش البيض.

_ يوم 29 رمضان :

ويمكن تجربة اليوم في فطار رمضان عمل فراخ مع خضار مثل البسله أو صينية البطاطس وأرز أبيض، أما حلو رمضان قطايف و السحور عبارة عن ميني بيتزا.

_ يوم 30 رمضان :

ونقوم في هذا اليوم بعمل فطار رمضان بتتبيل الدجاج قبلها بيوم وإختمي الشهر بوجبه لذيذة بدلا من شرائها جاهزة وهي دجاج كنتاكي و سلطة كول سلو وخبز الكيزر و البطاطس المقليه بالجبنة ، و حلو رمضان عبارة عن فروت سالاد بالآيس.