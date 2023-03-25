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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 تتصدر التريند بعد ديون مي عز الدين

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

تصدر مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد تصاعد الأحداث التي شهدها المسلسل، لدخل نشطاء السوشيال ميديا، في وصلة تفعل مع الحلقة. 

 

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 

 

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرضها ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٣.

تم سرقة أقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الأشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر.

وكشفت الأحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب إصلاحات البانسيون الخاص بهم.

ومازال أمير كرارة ووالدته يبحثون عن شقيقه “صالح” الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الآن.

 

أبطال مسلسل سوق الكانتو 

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

أحداث مسلسل سوق الكانتو 

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجار.

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 أمير كرارة الفنان امير كرارة مي عز الدين

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