عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طب بيطري الغربية: تحصين 210 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 210 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام   2023 م .

آداب طنطا تنظم الملتقى التوظيفي السنوي الأول لتوفير فرص العمل للشباب

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

txt

أصوات الرعد وأمطار غزيرة تزلزل مدن مطروح الغربية.. بث مباشر

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الغربية راس ماشية الطب البيطري الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري الوادى المتصدع الحملة القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

موضوعات متعلقة

ننشر.. مواعيد الصلوات الخمس في ثاني أيام رمضان بمساجد الغربية

ترشيحاتنا

إقبال كبير على الذهب.. اعرف توقعات أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة

لا تدخل الجوف..الصحة: المحاليل لا تفطر الصائم في نهار رمضان

قائمة الأدوية المفطرة وغير المفطرة في نهار رمضان| تعرف عليها

حكاية الشحاتة المليونيرة| متسولة القاهرة الجديدة جمعت 6 ملايين جنيه.. واستخدمت "النقاب" للتخفي| اعترافات مثيرة

شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب لبنان

موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة 3 رمضان.. فى القاهرة والجيزة وأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في العناية المركزة.. بلوجر شهيرة تستغيث بعد توقف قلب نجلها

فوائد تناول المكسرات بين الإفطار والسحور في رمضان

سفرة رمضان|صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة والحلو كنافة عثمانلية

مع تقلبات الجو .. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الحساسية

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ