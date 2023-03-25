عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد حسن في حلوان

صدى البلد

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.

تعاطفت مع المجني عليه|محامي متهم في قضية صيدلي حلوان يعتذر للنيابة العامة

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول


وكشف أمر الإحالة أن المتهم،  عبد العزيز محمد الشيمي، أنه في يوم ۱۹ / ۰۹ / ۲۰۲۲ - بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه / محمد عمر حسن، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

لاعب الزمالك 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الإتهام  - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الزمالك لاعب الزمالك السابق قسم شرطة حلوان لاعب الزمالك عمر قشمير لاعب الزمالك عمر قشمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات لعامل نظافة تعدى على سيدة في مدينة نصر

محاكمات جديدة تواجه طبيب الكركمين.. مستندات

امطار غزيرة تضرب منطقة أحمد عرابى بالمهندسين.. شاهد

شكه بالأبره أثناء نومة وخلص عليه..السجن 7 سنوات لقاتل عجوز دار السلام

تغريمهما 400 ألف جنيه.. السجن 5 سنوات لتاجري مخدرات بمدينة نصر

تحديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية في بدر

شحنة مخدرات ب 1.3 مليون جنيه.. تجديد حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة

النيابة تطلب إرسال تقرير من شركات المحمول في واقعة منصة هوج بول

ترشيحاتنا

بتوقيت القاهرة.. موعد إياب المنتخب الأولمبي وزامبيا والقناة الناقلة حصريا

دعاء المطر فى رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

ملبس المماليك أديداس.. انتقادات لـ خالد يوسف بسبب مسلسل سره الباتع

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

اعترافات رانيا يوسف: اتجوزت اضطراري من هذا الرجل.. وعارفة مين حطلي حشيش في العربية

من الأنابيب الفولاذية لأعرق صانع سيارات فى كوريا.. كيا 79 عاما من التاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البلح في رمضان.. معلوت ووصفات لا تعرفها من قبل

بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

بفستان محتشم| شاهد الملكة رانيا تستعرض أناقتها في رمضان

نصائح طبية لاستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ