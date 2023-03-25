بدء محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد حسن في حلوان

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.



وكشف أمر الإحالة أن المتهم، عبد العزيز محمد الشيمي، أنه في يوم ۱۹ / ۰۹ / ۲۰۲۲ - بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه / محمد عمر حسن، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

لاعب الزمالك

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الإتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.