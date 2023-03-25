يروجها عبر الفيس بوك..ضبط مصنع بالقاهرة بدون ترخيص وبداخله كميات من المنشطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإدارته المصنع بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من المنشطات يروجها عبر الفيس بوك.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة تم إستهدافه وضبطه .

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على كميات كبيرة من المنشطات مختلفة الأنواع والأدوات المستخدمة فى تصنيع المنشطات وهاتف محمول .

وإعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما ضبط رجال أمن القاهرة شخصين بحوزتهما عقاقير طبية مؤثرة بقصد الإتجار ، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 150 أمبول من عقار ميداثتيك المؤثر على الحالة النفسية - عدد ٥٠٠ قرص من عقار كيميريكا المؤثر على الحالة العصبية - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترف أحدهما بحيازته للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإقتصار الآخر على توصيله بالسيارة دون علمه بحيازته للمضبوطات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.