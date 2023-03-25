عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حظر "تيك توك" يؤدي لردور فعل عنيفة من قبل مستخدميه.. ويتحول لمكاسب لآخرين

تيك توك
تيك توك

أذاعت قناة الحدث تقريرا فيديو عن شهادة الرئيس التنفيذي لتيك توك امام الكونجرس تفشل في تهدئة مخاوف واشنطن، حيث تحول التيك توك في الآونة الاخيرة إلى قضية أمن قومي، ولكن خلف الكواليس من هم الرابحون والخاسرون فعليا.

ووفقا لصحيفة امريكية، ان مثل هذة الخطوة بوقف "التيك توك" يمكن ان تتسبب في ردرور فعل عنيفة من بعض المستخدمين الذين يرون في التطبيق جزءا من هوياتهم لاسيما المراهقين والشباب.

وعرض التقرير أن البعض يخشي من حذر التطبيق الى ظهور ردود فعل مماثلة من دول ضد امريكا، حيث بإمكان تلك الدول أن تمنع  شركات التكنولوجيا الامريكية التي تنشط علي ترابها.

وأشار التقرير أن الضرر من حظر "تيك توك" ان تأثيرات المنصة القوية على المعلنين والأنشطة والشركات التجارية التي قد تواجه خسائر ضخمة في حال فقدانها التيك توك.

ولكن، في حين أن وقف التيك توك قد يشكل مشاكل للبعض، قد يتحول لمكاسب آخرين، ففي حال وقف امريكا لتيك توك ستخلو الساحة الرقمية لمنافسية، لأن التيك توك تطبيق حاز بشعبية واسعة عن غيره من التطبيقات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

بعد تدهور حالتها.. فريق مسلسل رمضان كريم يتمنى الشفاء لبطلته السابقة

ترشيحاتنا

والد لاعب ريال مدريد : بكيت بعد تسجيل نجلي هدفا في شباك الأهلي

المجلس القومى للمرأة يرصد أعمال رمضان الفنية لعام 2023

لحظة خروجه من صلاة التراويح| ميكروباص يصدم إمام مسجد بالمنوفية

مصرع 23 شخصًا وفقدان 4 آخرين جراء إعصار مسيسيبي

جنايات شبين الكوم تحبس منوفي أمريكي 15 عاما بتهمة قتل زوجته

بسبب داء نادر .. بريطاني يفقد حياته بعد تناول نوع من الجبن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم عنيف على مربوحة.. أبرز إطلالات رحمة أحمد.. شاهد

جمال شعبان يوضح أخطر توقيت لتناول السجائر في رمضان.. غير متوقع

بالأبيض.. المطربة وعد تبرز أناقتها بجلسة تصوير جديدة

جدول أكلات 30 يوم في رمضان .. أفكار سريعة وشهية

فيديو

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ