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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 31 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (31) قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (21 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (617) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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