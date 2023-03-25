إصابة شاب بطلق ناري مجهول في قرية الصياد بنجع حمادى

أصيب شاب بطلق ناري مجهول، خلال تواجده بمسقط رأسه فى قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا .



تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد إصابة شاب بطلق نارى مجهول بقرية الصياد.

بالانتقال والفحص تبين إصابة وائل على 17 عاما، ومقيم بقرية الصياد بنجع حمادي، بطلق ناري اخترق الساق.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.