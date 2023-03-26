مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة.. اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسة العامة، اليوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أحال رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وتعقيب وزيرة الهجرة، ومناقشات الأعضاء، إلى لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ووجهت الوزيرة، رسالة لأبناء مصر في الخارج، قائلة: "اللي بعيد عن العين مش بعيد عن القلب".

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الوزارات المعنية من أجل الحصول على امتيازات للمصريين بالخارج، وبينها ما تم بشأن مصر للطيران، فضلا عن التواصل لتوفير أراضي إسكان وأراضي زراعية لصالح أبناء مصر في الخارج.

وكشفت أنها تواصلت أيضا مع البنك المركزي لتلبية مطالب المصريين في الخارج بشأن الإدخار وتسهيل الإجراءات وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.