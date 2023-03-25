بلاش تمسك شعرى.. طلب غريب من ياسمين عز ببرنامج «رامز نيفر إند»

وقعت الإعلامية ياسمين عز ثالث ضحايا برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان 2023‏‎ .‎

وحاول بعض المساعدين فى البرنامج، مساعدة ياسمين عز، على تركيب “مايك” و"أجهزة" استعدادا لتصوير الحلقة.

وقالت ياسمين عز، للمساعد،: "بلاش تمسك شعري.. قولي وأنا أعمله".

وسخر الفنان رامز جلال من الإعلامية ياسمين عز ثالث ضحايا برنامج "رامز نيفر إند".

وقال رامز جلال: "عملت لنفسها نظرية، اتنحنحي؛ تتشهري وتنجحي، كيدي في الستات وغيظي؛ هتبقى تريند فيري إيزي".

وكانت ياسمين عز، قد كتبت عن الشامتين فى وقوعها ضحية “رامز نيفر إند”، عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”: "يا مدام، أنا وعدتك إنك هتشوفيني في رمضان، ووفيت بوعدي، أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة، زي ما أنا فرحتك، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات، وما تحطيش سكر؛ علشان منبع السكر قاعد جنبك، مشاهدة ممتعة يا مدام".

برومو برنامج رامز نيفر إند

ظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند ،عدد من النجوم، من بينهم: الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذا الفنان محمد رمضان فى أولى الحلقات.