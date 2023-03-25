بكاء وصراخ ياسمين عز خلال تنفيذ مقلب "رامز نيفر إند"

وقعت الإعلامية ياسمين عز ثالث كضحية ببرنامج رامز نيفر إند الذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان 2023 ‏‎ .‎

ودخلت الإعلامية ياسمين عز فى نوبة صراخ وفزع خلال تنفيذ مقلب "رامز نيفر إند" فى المطعم الطائر قائلة:" نزلونى".

سخرية رامز جلال

سخر الفنان رامز جلال من الإعلامية ياسمين عز ثالث ضحايا برنامج رامز نيفر إند.

وقال رامز جلال:" عملت لنفسها نظرية اتنحنحى تتشهرى وتنجحى، كيدى فى الستات وغيظى هتبقى تريند فيرى إيزى".

وكانت سخرت عز من الشامتين فى وقوعها ضحية “رامز نيفر إند” قائلة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك :"يامدام انا وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي،، ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،زي مانا فرحتك،، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك ،،مشاهدة ممتعة يا مدام".



وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذا الفنان محمد رمضان فى إولى الحلقات.