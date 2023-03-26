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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشلولو والمحشى والممبار.. موائد الإفطار الرمضانية بواحات الوادي الجديد

تعتبر محافظة الوادي الجديد، من المحافظات التي تحافظ على العادات والتقاليد، والتي تعد من الموروثات التي يعتز بها مواطنوها على مر الأجيال،  ومن تلك العادات العزومات الجماعية والاكلات الشعبيه  وخاصة في المواسم والأعياد والتي لا يمكن الإستغناء عنها على المائدة الواحاتية أهمها المحشي والممبار، حيث يتمتع أهالي المحافظة بأكلات مختلفة وأطعمة لها مذاق مميز عن باقي المحافظات.

محافظ الوادى الجديد يواصل جولاته بالأسواق ومنافذ السلع بمدينة الخارجة ..صور

تقول الحاجة أم محمد  إن مائدة الإفطار في شهر رمضان لا تخلوا من الأكلات المعروفة والتي تربينا عليها منذ الصغر مثل المحشي والممبار والماريسه والعصيدة وغيرها من الأكلات التي تحتوي على بعض العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والرغبة بالشبع.

وأضافت أن أكلة المحشي نداوم عليها طوال السنة ولا تقتصر على استخدام ورق العنب فقط ففي غير موسمه نستخدم أوراق بديله عن أوراق العنب والكرنب على سبيل المثال يتم إستخدام ورق اللفت وورق الخس بديلا عنه، أما عن الكبسة فتصنع من الأرز البسمتي والصلصة وتضاف إليه اللحوم و الفراخ وتمزج جيدا وتقدم ساخنة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن طريقة عمل الممبار الواحاتي بعد غسله وتنظيفه جيدا من الدهون وحشوه بالأرز والكبدة الممزوجة بالصلصة بعد تتبيلهم جيدا ويسلق ويحمر ويقدم ساخنا في صينية وقت خروجه من الفرن وقت الإفطار مباشرة وتعتبر من أجمل الأكلات الواحاتية التي يداوم عليها الكبار والصغار.

وتابعت أن المريسة والعصيدة  فهي أكلات واحاتية قديمة تصنع لتقديمها في السحور فقط لتمد الجسم بالطاقة والحيوية والشبع حتى ميعاد الإفطار بالإضافة إلي الفول المدمس والبيض والزبادي وتصنع المريسه من البلح والتمور أما الباردية فتصنع من الجبن القديم أو جبن المش وتقدم باردة.

ولفتت الي ان كل مركز من مراكز المحافظه له تقاليده الخاصة  من حيث نوع الاكلات ومن أفضل  الأكلات الرمضانية   التي يشتهر بها  مركز باريس هي "الشلولو" والتي توارثها أهل باريس عن أجدادنا منذ زمن بعيد، وأصبحت من أشهر الأطعمة الموجودة في مركز باريس، لما تتمتع به من مذاق خاص، فهي عبارة عن ملوخية خضراء، لكن من أراضي أهالي باريس ، والتي تعرف بأنها تختلف عن أي ملوخية موجودة في أي مكان آخر، بسبب طعمها الفريد من نوعه.

موعد أذان المغرب بمحافظة الوادي الجديد

 

ولفتت إلى أن أهالي الخارجة  يسمونها  "المستعجلة" لكونها تطبخ في 3 دقائق فقط وهي تختلف في طريقة عملها عن أكلة «الشلولو» التي يشتهر بها أهالي مركز باريس، وهي عبارة عن ملوخية يجرى طهيها دون اشعال النار عليها ، إذ تعتمد على الماء البارد والملوخية الجافة إلى جانب الثوم والطماطم والخل والملح والكزبرة والليمون، ويعشقها أهالي مركز الخارجة في وقت السحور.

 

جانب من الاكلات الواحاتيه (1)
جانب من الاكلات الواحاتيه (1)
جانب من الاكلات الواحاتيه (2)
جانب من الاكلات الواحاتيه (2)
جانب من الاكلات الواحاتيه (3)
جانب من الاكلات الواحاتيه (3)
جانب من الاكلات الواحاتيه (4)
جانب من الاكلات الواحاتيه (4)
جانب من الاكلات الواحاتيه (5)
جانب من الاكلات الواحاتيه (5)

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