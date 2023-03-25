عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة 3 .. آسر ياسين يبحث عن الإرهابي أبو عمار المهاجر

آسر ياسين
آسر ياسين

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 والذي يعرض على شاشة on tv، الكثير من الأحداث المثيرة كان أولها ظهور جديد لكريم فهمي أثناء تدريبه لعدد من أفراد الجيش والعساكر.

كما شهدت الحلقة اجتماع آسر ياسين فى مقر لبدء البحث عن شخصية إرهابية تدعي  أبو عمار المهاجر، والذي دخل مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.
 

أحداث الحلقة الثانية من المسلسل
 

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 بتعامل عناصر الجيش مع التكفيرين الذين قاموا باستهداف  كمين كرم القواديس، فى ملحمة بطولية لعناصر الجيش من الضباط والعساكر. 

 

وشهدت الحلقة أيضا  تعامل المخابرات الحربية فى حادث  كمين كرم القواديس والسيطرة على الموقف وتصفية العناصر التكفيرية، خاصة بعد اعتراض عناصر التكفيرين للإسعاف وتدخل قوات الجيش لإنقاذ الأطباء والممرضين واصطحابهم لمكان الحادث لإسعاف المصابين من عناصر الجيش.

 

أحداث الحلقة الأولى 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 والذي يقوم ببطولته كل من عمرو يوسف وآسر ياسين الكثير من الأحداث وانطلقت الحلقة بعملية تطهير سيناء ومقتل الإرهابي توفيق فريج على أيدي عناصر من الجيش والمخابرات الحربية.

 وتطرقت الحلقة أيضا للعديد من الأحداث التى يتناولها المسلسل ومنها قيام آسر ياسين الذي يجسد شخصية ضابط بالمخابرات الحربية، بكشف عملية تجسس أجنبية ضد عملية توسيع مجرى قناة السويس.

 وقامت إحدى البلاد الأجنبية بإدخال عنصر تابع لها بصفة دبلوماسية لتجنيد أحد الأشخاص داخل مصر لجلب معلومات عن عملية توسيع مجرى قناة السويس، إلا أنه فشل فى ذلك وقام آسر ياسين بالقبض عليه أثناء تنفيذه العملية داخل مصر وترحيله خارج البلاد. وانتهت الحلقة الأولى باستهداف كمين كرم القواديس أثناء صلاة الجنود، وقامت الجماعات الإرهابية بتجهيز سيارة مفخخة استهدفت بها الكمين وجميع أفراد تأمينه. 

 

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

 ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

الدكتور عمرو حسن مستشارا لوزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

موضوعات متعلقة

فردة وفردة .. صورة لـ محمد منير تصدم جمهوره

غدا.. حسن شاكوش وزوجته ضيفا بسمة وهبة في العرافة

اعتذري لهم .. تعليق صادم من رامز جلال بعد حلقة ياسمين عز

نشرة الفن: أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه.. وفريق رمضان كريم يطلب الدعاء لبطلة المسلسل بعد تدهور حالتها

نساء مسلسلات رمضان.. روجينا تدفن شعرها مع زوجها ونيللي كريم تخطف ولاية ميراث ابنها

أحمد صفوت وسارة سلامة يتوعدان لعمرو سعد في مسلسل الأجهر

ناهد السباعي: مش هشتغل مع محمد سامي في عمل من بطولة زوجته

خاسس 12 كيلو.. أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه مؤخرا

ترشيحاتنا

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية

5 مباريات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر رمضان

بولندا: ألمانيا ليست سخية كما ينبغي في إرسال الدعم إلى أوكرانيا

الشحاتة المليونيرة جمعت 6 ملايين وعليها 35 قضية|مقترحات عاجلة لوقف ظاهرة التسول

بالأسعار .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر |صور

تحوّلها إلى ذهب .. بكتيريا تأكل المواد السامة وتحتاج النحاس لبقائها حيّة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري وأحمد عز معا.. إعلان يثير جدل رواد السوشيال ميديا

حسن الخاتمة| وفاة إمام شاب أثناء الصلاة في الشرقية.. لن تصدق آخر آية نطقها

بتلف محشي عادي.. إطلالات مربوحة المميزة بعد الهجوم العنيف عليها.. شاهد

مسلسل ستهم الحلقة 3.. جهاد سعد يضرب روجينا بـ «الشومة» بسبب الميراث

فيديو

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ