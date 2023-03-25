الكتيبة 101 الحلقة 3 .. آسر ياسين يبحث عن الإرهابي أبو عمار المهاجر

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 والذي يعرض على شاشة on tv، الكثير من الأحداث المثيرة كان أولها ظهور جديد لكريم فهمي أثناء تدريبه لعدد من أفراد الجيش والعساكر.



كما شهدت الحلقة اجتماع آسر ياسين فى مقر لبدء البحث عن شخصية إرهابية تدعي أبو عمار المهاجر، والذي دخل مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.



أحداث الحلقة الثانية من المسلسل



بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 بتعامل عناصر الجيش مع التكفيرين الذين قاموا باستهداف كمين كرم القواديس، فى ملحمة بطولية لعناصر الجيش من الضباط والعساكر.

وشهدت الحلقة أيضا تعامل المخابرات الحربية فى حادث كمين كرم القواديس والسيطرة على الموقف وتصفية العناصر التكفيرية، خاصة بعد اعتراض عناصر التكفيرين للإسعاف وتدخل قوات الجيش لإنقاذ الأطباء والممرضين واصطحابهم لمكان الحادث لإسعاف المصابين من عناصر الجيش.

أحداث الحلقة الأولى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 والذي يقوم ببطولته كل من عمرو يوسف وآسر ياسين الكثير من الأحداث وانطلقت الحلقة بعملية تطهير سيناء ومقتل الإرهابي توفيق فريج على أيدي عناصر من الجيش والمخابرات الحربية.

وتطرقت الحلقة أيضا للعديد من الأحداث التى يتناولها المسلسل ومنها قيام آسر ياسين الذي يجسد شخصية ضابط بالمخابرات الحربية، بكشف عملية تجسس أجنبية ضد عملية توسيع مجرى قناة السويس.

وقامت إحدى البلاد الأجنبية بإدخال عنصر تابع لها بصفة دبلوماسية لتجنيد أحد الأشخاص داخل مصر لجلب معلومات عن عملية توسيع مجرى قناة السويس، إلا أنه فشل فى ذلك وقام آسر ياسين بالقبض عليه أثناء تنفيذه العملية داخل مصر وترحيله خارج البلاد. وانتهت الحلقة الأولى باستهداف كمين كرم القواديس أثناء صلاة الجنود، وقامت الجماعات الإرهابية بتجهيز سيارة مفخخة استهدفت بها الكمين وجميع أفراد تأمينه.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.