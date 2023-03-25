انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، ألمانيا لفشلها الظاهري في المساهمة بنسبة عادلة من الإمدادات لأوكرانيا.

ووبخ الزعيم البولندي برلين باعتبارها دولة يجب أن 'ترسل المزيد من الأسلحة ، وترسل المزيد من الذخيرة ، وتعطي المزيد من الأموال لأوكرانيا ، لأنها أغنى وأكبر دولة على الإطلاق' ، وفقًا لما ذكرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي وقت سابق، عندما أعلنت وارسو أنها تمضي قدمًا في خطط تسليم طائرات MiG-29 من الحقبة السوفيتية إلى سلاح الجو الأوكراني ، كشف رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي أن بلاده كانت تستكشف إمكانية زيادة إنتاج الذخيرة لكييف كمخزونات سريعة.

ونقل عن موراويكي قوله "لم يكونوا كرماء كما كان ينبغي أن يكونوا ... ما زلت أشجعهم على أن يكونوا كذلك".

وكان مورافيكي، يدرك إحجام برلين الأصلي عن دعم كييف بأسلحة فتاكة ، والتي تم سحقها أخيرًا العام الماضي. في ذلك الوقت ، رضخت ألمانيا لضغوط واشنطن ، عكست ألمانيا ممارساتها المتمثلة في منع إرسال الأسلحة الفتاكة إلى مناطق الصراع وغمست في مخزونها من الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات من طراز ستينغر ، وأرسلتها إلى سلطات كييف.

وعلاوة على ذلك، أعلنت برلين عن قرار بإرسال 14 دبابة قتال من طراز Leopard 2A6 إلى أوكرانيا في أواخر يناير - مرة أخرى ، تحت ضغط من الولايات المتحدة.

ونُقل عن الزعيم البولندي ساخرًا 'قبل ثلاثة أشهر ، قالت ألمانيا إن هذا غير ممكن ؛ الآن ، هذا ممكن ، لذا فهم يغيرون نهجهم'.

لكن مورايكي لم ينته من برلين. وانتقد سياسات الطاقة السابقة ، التي كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الروسي.

واضاف مورايكي 'من خلال سياستهم الخاطئة للغاز والنفط تجاه روسيا ، فإنهم مسؤولون جزئيًا عما يحدث ، عن هذه الفوضى في سوق الطاقة، لقد ارتكبت ألمانيا خطأً كبيرًا يتمثل في اعتمادها الكامل في نموذج أعمالها على روسيا للوقود الأحفوري ... و كنا نحثهم، كنا نطلب منهم عدم القيام بذلك '.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي، الذي كشف مؤخرًا أن بلاده تفكر في تعزيز إنتاج الذخيرة لكيف مع نفاد المخزونات ، إنه تحدث بانتظام مع المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن مسألة دعم أوكرانيا.

وتابع 'أجري هذه المحادثة بين الحين والآخر. أطلب منه أكبر قدر ممكن من الدعم. هذا كل ما يمكنني فعله.'

وكان لدى رئيس الوزراء البولندي أيضًا اقتراحات بشأن صندوق الاتحاد الأوروبي المشترك ، المعروف باسم مرفق السلام الأوروبي ، الذي يعوض الدول ، جزئيًا ، عن التبرع بالأسلحة لأوكرانيا. مرة أخرى ، تبنى مورافيكي نظرة قاتمة لمساهمة ألمانيا في الصندوق ، واصفا إياها بأنها ليست أكثر من 'متناسبة' مع حجم البلاد.

أما بالنسبة لبولندا ، فقال إنها ستسعى إلى أن تسدد بروكسل جزئيًا جميع تبرعاتها ، بما في ذلك الدبابات والطائرات النفاثة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بولندا ستسلم أول أربع طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 إلى أوكرانيا قريبًا.

