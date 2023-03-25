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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حسام البدري بعد توليه تدريب الصفاقسي التونسي

صدى البلد

تحدث حسام البدري، المدير الفني الجديد لنادي الصفاقسي التونسي، عن طموحاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الصفاقسي التونسي، اليوم، تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال حسام البدري، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “الصفاقسي نادٍ كبير، وشرف عظيم أن أتواجد على رأس قيادته، وأتمنى أن نكون مُوفقين معه؛ حتى نحقق أهداف وأحلام جماهيره”.

وأضاف حسام البدري: “محظوظ لكوني أتولى أندية كبيرة طوال مسيرتي، وفي نفس الوقت يكون لها أهداف، الصفاقسي يمر بمرحلة جديدة، ولكننا نعرف حجم النادي وشعبيته، نعلم أنه مر بفترة تعثر خلال الفترة الماضية، والجماهير لم تكن راضية”.

وعن جهازه المعاون، أوضح البدري: “هناك من مصر: حسن مصطفى مساعدا لي، بجانب محلل أداء أيضا، وهناك أفراد موجودين في الجهاز بالاتفاق مع الإدارة، واجتمعت معهم، وسيكون عليهم مجهود كبير؛ حتى يحدث التجانس بيننا، من أجل استكمال المشوار”.

رسالة البدري لجماهير الصفاقسي

واختتم البدري تصريحاته، ردا على سؤال: “رسالتي لجماهير الصفاقسي؟.. أؤكد لهم أننا نعمل على بناء فريق جديد للمستقبل، وسنبذل أقصى جهد؛ من أجل تحقيق أهدافهم، وطموحاتهم، ونسعى لتحقيق النجاح”.

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