أوكرانيا : وضع باخموت يستقر

قال القائد العام للقوات الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني ، اليوم السبت ، إن القوات الأوكرانية تمكنت من إحباط الهجوم الروسي في مدينة باخموت الشرقية وحولها ، حيث يستقر الوضع.

بشكل منفصل ، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الروسي المستمر منذ شهور على المدينة قد توقف ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر الفادحة في القوات.

يقول خبراء عسكريون إن هناك مؤشرات واضحة على أن روسيا تعاني من نقص في المعدات ، وخاصة الدبابات الثقيلة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلفزيون الحكومي إن روسيا تخطط لبناء وتحديث إجمالي 1600 دبابة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو رقم أعلى بكثير من 440 دبابة قال إن الدول الغربية ستزود أوكرانيا خلال نفس الفترة.

تعتبر باخموت هدفًا روسيًا رئيسيًا لأنها تحاول الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية بالكامل. وعبر القادة الروس في وقت ما عن ثقتهم في أن المدينة ستسقط قريبا لكن مثل هذه الادعاءات تراجعت وسط قتال عنيف.

وقال زالوجني في منشور على تلغرام بعد محادثة مع نظيره البريطاني توني راداكين 'اتجاه باخموت هو الأصعب. بفضل الجهود الجبارة لقوات الدفاع ، يستقر الوضع'.

ونقلت وكالة نوفو فريميا الإخبارية على الإنترنت عن المتحدث العسكري الأوكراني سيرهي شيريفاتي قوله إن الهجمات الروسية في باخموت وما حولها تراجعت إلى أقل من 20 هجومًا يوميًا مقارنة بـ30 هجومًا أو أكثر في الأيام الأخيرة.

بالإضافة إلى وعده بالمزيد من الدبابات ، كرر بوتين انتقاده للخطط البريطانية لتزويد أوكرانيا بذخيرة دبابة قتالية تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وقال 'لدى روسيا بالطبع ما ترد به. لدينا دون مبالغة مئات الآلاف ، نعم مئات الآلاف من هذه القذائف. لم نستخدمها بعد'.

كما تهاجم القوات الموالية لموسكو مواقع في أقصى الجنوب في أفدييفكا في ضواحي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا ، وكذلك في أقصى الشمال في سفاتوف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية ، في تحديث يومي ، إن روسيا تريد على الأرجح تحقيق الاستقرار في خطوطها الأمامية وستتبنى موقفًا دفاعيًا أكثر في العمليات.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على فيسبوك إن الهجمات الروسية في أفدييفكا وحولها صدت يوم السبت لكنها لم تذكر تفاصيل كثيرة.