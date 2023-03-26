أخبار التعليم|جامعة القاهرة تقرر مد التقدم لمسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة 3 أسابيع أخرى.. وعميد زراعة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم لتبدأ في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إعلام القاهرة: حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهذا السبب

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

اليوم .. هندسة حلوان تنظم رحلات علمية للطلاب

تتابع اليوم كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية تنظيم رحلات علمية لطلاب الكلية ، في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية.

آخر موعد للتقديم لحضور ورشة حول الأشعة السينية في الأردن من أكاديمية البحث العلمي.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB ) خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

جامعة القاهرة تقرر مد التقدم لمسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة 3 أسابيع أخرى

أعلنت جامعة القاهرة مد التقديم لـ مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة، 3 أسابيع أخرى، بعد أن كان آخر موعد للتقديم للمسابقة 20 مارس 2023، وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعرف على الاوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى .. تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة، شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

عميد زراعة عين شمس تأجيل امتحانات الميدتيرم لتبدأ في هذا الموعد

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه ، نظرا للاستعدادات لزيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة تم الاستمرار في المحاضرات النظرية والعملية خلال الاسبوع السابع مع التنبية على الطلاب بالالتزام التام بالحضور فى جميع المقررات.