عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|جامعة القاهرة تقرر مد التقدم لمسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة 3 أسابيع أخرى.. وعميد زراعة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم لتبدأ في هذا الموعد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إعلام القاهرة: حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهذا السبب

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

 

اليوم .. هندسة حلوان تنظم رحلات علمية للطلاب
تتابع اليوم كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية تنظيم رحلات علمية لطلاب الكلية ، في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية.

 

آخر موعد للتقديم لحضور ورشة حول الأشعة السينية في الأردن من أكاديمية البحث العلمي.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB )  خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

 

جامعة القاهرة تقرر مد التقدم لمسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة 3 أسابيع أخرى

أعلنت جامعة القاهرة مد التقديم لـ مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة، 3 أسابيع أخرى، بعد أن كان آخر موعد للتقديم للمسابقة 20 مارس 2023، وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

تعرف على الاوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى .. تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة، شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

 

عميد زراعة عين شمس تأجيل  امتحانات الميدتيرم لتبدأ في هذا الموعد

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه ، نظرا للاستعدادات لزيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة تم الاستمرار في المحاضرات النظرية والعملية خلال الاسبوع السابع مع التنبية على الطلاب بالالتزام التام بالحضور فى جميع المقررات.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم إعلام القاهرة اعلام هندسة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام قليلة

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان الرئيسي المتسبب في وباء كورونا

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ترشيحاتنا

يحكي مواقف مُخزية|عامل دليفري لـ أصحاب المطاعم: «بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع»

دعاء اليوم الرابع من رمضان لتفريج الكروب والهموم .. اللهم أصلح حالي واجلُ حزني

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 والقنوات الناقلة

عاطف الكهربائى..أكثر من20 عاماً فى صناعة فوانيس رمضان بمخلفات الزجاج والخشب

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات طلاب المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور مسربة لأنجلينا جولي مع ملياردير أمريكي.. هل هو حبيبها الجديد؟

يحطم زجاج السيارات.. بلطجي يثير الرعب في شوارع بورسعيد

لحظة مؤثرة بين مراسلة أمريكية وابنها على الهواء.. فيديو

ماتمسكش شعري.. باروكة ياسمين عز تطير بالهواء في برنامج رامز نيفر إيند

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ