عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم والإعلان عن الموعد الجديد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه نظرا للاستعدادات لزيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة، تقرر الاستمرار في المحاضرات النظرية والعملية خلال الأسبوع السابع، مع التنبيه على الطلاب بالالتزام التام بالحضور فى جميع المقررات.

txt

خبير تربوي: قرار إلغاء التوزيع الجغرافي واختبارات القدرات لعدد من الكليات «تأخر كثيرًا»

txt

جامعة عين شمس تنظم مسابقات دينية خلال شهر رمضان

txt

لجميع الطلاب.. طرق سهلة لتخطي شهر رمضان بنجاح وتفوق

txt

محظورات امتحانات المدتيرم بجامعة عين شمس في الفصل الدراسي الثاني

txt

تربية عين شمس تحتفل بأعياد الأم وتكرم المثاليات على مستوى الكلية

txt

إطلاق مسابقة جامعة عين شمس تبتكر.. اليوم

txt

أخبار التعليم.. كيف دعمت الوزارة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. طرق المذاكرة الصحيحة في رمضان

txt

عميد علوم عين شمس يكشف موعد امتحانات الميدتيرم

txt

أطعمة وسلوكيات .. نصائح لتقوية المناعة والذاكرة في شهر رمضان

txt

دور الأسرة المصرية في الحياة المعاصرة بطب عين شمس


وأضاف أحمد جلال لـ صدى البلد، أنه سوف يتم تأجيل امتحانات الميدتيرم لتبدأ يوم 30/3/2023 كما موضح بالجدول المرفق اضغط هنا .


كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزارعة بـ جامعة عين شمس، تفاصيل نظام الدراسة خلال شهر رمضان 2023، قائلًا: الدراسة ستكون مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

 

وأضاف  أحمد جلال، أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، مؤكدًا أن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 3 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.

وأشار إلى أن وقت المحاضرة سيصل إلى 55 دقيقة، طوال شهر رمضان بدلًا من ساعة ونص، موضحًا أنه سيتم إعلان الجداول الجديدة قريبًا، والتغيير سيكون في المدة الزمنية فقط وليس في المواد الدراسية.

جامعة عين شمس زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس زيارة الهيئة القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

وزير الرياضة: رئيس الزمالك قضى مدته في السجن وندرس موقفه القانوني

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

مصرع شخص وزوجته وحفيده في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 26-3-2023

بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

فعلها فورا .. أفضل ميزات في آيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام .. والسبب خطير

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ