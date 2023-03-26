عميد زراعة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم والإعلان عن الموعد الجديد

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه نظرا للاستعدادات لزيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة، تقرر الاستمرار في المحاضرات النظرية والعملية خلال الأسبوع السابع، مع التنبيه على الطلاب بالالتزام التام بالحضور فى جميع المقررات.



وأضاف أحمد جلال لـ صدى البلد، أنه سوف يتم تأجيل امتحانات الميدتيرم لتبدأ يوم 30/3/2023 كما موضح بالجدول المرفق اضغط هنا .



كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزارعة بـ جامعة عين شمس، تفاصيل نظام الدراسة خلال شهر رمضان 2023، قائلًا: الدراسة ستكون مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأضاف أحمد جلال، أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، مؤكدًا أن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 3 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.

وأشار إلى أن وقت المحاضرة سيصل إلى 55 دقيقة، طوال شهر رمضان بدلًا من ساعة ونص، موضحًا أنه سيتم إعلان الجداول الجديدة قريبًا، والتغيير سيكون في المدة الزمنية فقط وليس في المواد الدراسية.