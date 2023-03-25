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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم مسابقات دينية خلال شهر رمضان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد محمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس ، أنه تم تخطيط العديد من الأنشطة وتنفيذها تحت إشراف اتحاد طلاب الجامعة، التي تهدف  إلى تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، وبث الروح الجماعية وروح التعاون والإخاء بينهم.

وأوضح الشرقاوي  أن الأنشطة تضم الرحلات والمعسكرات والأنشطة الترويحية والحفلات والمسابقات الترفيهية. كما تشمل العديد من المسابقات مثل: الشطرنج – مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية - الزيارات الميدانية، وغير ذلك.

وأشار مدير رعاية الشباب إلي ،  إن الاتحاد استعد بخطة من الأنشطة الطلابية  لشهر رمضان ويمكن لكافة الطلاب المشاركة في جميع الانشطة  .

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وأضاف، أن خطة الانشطة الرمضانية تتضمن الطقوس الدينية والأمسيات الرمضانية والحملات التوعوية بشهر رمضان، والاستعانة بالشخصيات الدينية القريبة من الشباب.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قد أصدر  اليوم الأحد، قرارا بمواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أن مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا مع عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.

جامعة عين شمس رعاية الشباب بجامعة عين شمس الأنشطة اتحاد طلاب الجامعة إشراف اتحاد طلاب الشطرنج

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