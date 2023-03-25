إطلاق مسابقة جامعة عين شمس تبتكر.. اليوم

تدشن اليوم ، جامعة عين شمس المسابقة الأكبر في الجامعة هية"عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



يأتي ذلك تحت اشراف الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. إسلام عدلي المشرف على النشاط الطلابي ASU-iClub.

لو كنت طالب أو عضو هيئة تدريس أو صاحب شركة ناشئة فهذه المسابقة لك حيث تهدف مسابقة "عين شمس تبتكر" إلى دعم المبتكرين بجامعة عين شمس، وتعزيز ريادة الأعمال بالجامعة وتزويد أبناء الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق وشركات ناشئة.

سارع في حجز مقعدك الأن في مسابقة عين شمس تبتكر لتخوض تجربة رائعة مليئة بالدعم التقني والفني من مجموعة من الخبراء في مجال الصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والمشاريع الاجتماعية.

وأيضا بجوائز مالية قيمة جدا لأول ثلاث مشاريع فائزة في مسار الأفكار لطلاب جامعة عين شمس ومقاعد (ممولة بالكامل) للفائزين من أصحاب الشركات الناشئة في المدرسة الصيفية في جامعة برلين التقنية بألمانيا.



لمعرفة المزيد والتسجيل بالمسابقة الأن:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-2023.html