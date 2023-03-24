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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور الأسرة المصرية في الحياة المعاصرة بطب عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بعنوان "أدوار الأسرة المصرية في الحياة المعاصرة" حاضر بها الدكتورة  الهام شاهين مساعد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. سهير صفوت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، د. سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة.

تأتي الندوة ضمن النشاط الثفافي بالكلية لمعرفة دور كل فرد داخل الأسرة للوصول إلى الاستقرار والسلام الأسري الذي يؤدي إلى السلم المجتمعي.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتورة هالة سويدي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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افتتحت الندوة الدكتورة هالة سويدي بتوضيح دور الندوة التثقيفي للطلاب في نشر الوعي وتنمية القدرات لدي الطلاب داخل كلية الطب جامعة عين شمس بالرعاية الصحية والخدمات المجتمعية داخل وخارج الحرم الجامعي .

فيما أوضح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية الدور الذي تلعبة الأسرة في نشر الوعي بين الطلاب وتنمية القدارات التي تساهم في بناء الشخصية داخل المجتمع.

وأشارت الدكتورة إلهام شاهين مساعد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إلى دور الأزهر في دعم الأسرة المصرية من خلال العديد من المبادرات والبرامج كبرنامج مودة ولم الشمل وأوضحت دور كل فرد داخل الأسرة من واجبات وحقوق كما ظهرت دور الأديان السماوية.

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