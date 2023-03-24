جامعة عين شمس في أسبوع.. وسط حضور طلابي كبير| مصطفى حسني في ندوة حوارية.. «حرم جامعي صفر الكربون».. ورشة عمل بمركز إبداع وريادة الأعمال

جامعة عين شمس في أسبوع :

وسط حضور طلابي كبير.. مصطفى حسني في ندوة حوارية بجامعة عين شمس

«حرم جامعي صفر الكربون».. ورشة عمل بمركز إبداع وريادة أعمال عين شمس

وفد البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط يزور جامعة عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها وسط حضور طلابي كبير.. مصطفى حسني في ندوة حوارية بجامعة عين شمس،«حرم جامعي صفر الكربون».. ورشة عمل بمركز إبداع وريادة أعمال عين شمس.

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية مصطفى حسني.

وجاءت الندوة برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ومن إعداد الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية وتنسيق ، الدكتور ممدوح عبد العليم رائد الأسرة بكلية التجارة، أحمد خالد - منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية .

واستهل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبداء اعتزازه وتقديره للداعية الإسلامي الكبير مصطفي حسني مؤكدا ان الداعية هو مثل وقدوة ملهمة خاصة وأنه أحد أبناء وخريجي كلية التجارة جامعة عين شمس وانه استطاع أن يغير مسار حياته من العمل في مجال التخصص العلمي ليتجه لمجال الدعوة ويتخصص في دراسة العلوم الشرعية بمعهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف وانه كرس من خلال أحاديثه أن الدين الأخلاق وأن ديننا دين التسامح دين مليء بالقيم الحياتية.

فيما أبدى الدكتور خالد قدري سعادته بوجود الداعية الكبير مصطفي حسني خريج كليه التجارة وهو القدوة والمثل لكل خريجي الكلية كما قدم الشكر لقيادات جامعة عين شمس الداعمة لكل أنشطة الكلية والشكر لأسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس.



وأكد الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس علي ان استضافة الداعية الإسلامي الكبير مصطفي حسني تأتي في ضوء اهتمام الجامعة بوجه عام والأسرة بوجه خاص بالاستفادة من الشخصيات الملهمة والتي تؤثر في وجدان الشباب.



وخلال الندوة تناول الداعية الإسلامي مصطفي حسني الصفات التي يجب ان يتحلى بها المسلم وان اغلب مشاكل البشر بسبب البشر كما قال الله تعالى " وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً"

وتابع أن المسلم الحق عليه أن يقوم بمسئولياته دون أن يُطالَب بها

كما اكد على مفهوم المسؤولية وحق الغير وأهمية الامتنان وأن نحمد الله علي كل شيئ والا نكون من الجاحدين كما اشار إلى مفهوم القناعة وأن يقدم كل منا للآخر ما يحتاجه من وجهه نظره الخاصه وليس من وجهه النظر الشخصية فعلى سبيل المثال في علاقة الرجل والمرأة - الرجل يبحث عن الكفاءة والأنثى تبحث عن القبول والأمان.

وأضاف الداعية أن الرحمة ولين القلب وحسن الخلق من صفات المسلم، وعلى الإنسان أن يتحلى بهذه الصفات، ليضيء الله طريقه بنور الإيمان.

وأعقب الندوة التي شهدت إقبالا كبيراً من الحضور تكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر للداعية الجليل مصطفى حسنى وإهدائه درع الكلية ودرع الأسرة، كما قامت ريم الكباريتي المدير التنفيذي لإدارة روابط الخريجين بالجامعة بإهداء الداعية كارنيه رابطة خريجي جامعة عين شمس.

عقدت ورشة عمل فى إطار مشروع بحثي بعنوان "حرم جامعي صفر الكربون" بمركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وضمن جهود ورؤية جامعة عين شمس نحو التحول الأخضر.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وكل من الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسينى، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

ويقوم على إدارة هذا المشروع من الجانب المصرى الدكتور مصطفى رفعت إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الباحث الرئيسي وقائد فريق العمل البحثي، والتى تركز على خفض البصمة الكاربونية وتحويل الحرم الجامعي نحو انبعاثات الكربون الصفرية.

وذلك بحضور كل من الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عمرو شعت، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أكرم فاروق، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء خليل، المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمد البحيرى، مدير مركز الإبداع، والدكتور وئام محمود محمود، نائب مدير مركز الإبداع، والدكتور أحمد عاطف، عميد كلية الهندسة والإدارة بالمعهد الكندى العالى، وفينس أميرى رئيس جامعة هيرتفورد شاير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من الضيوف من المجتمع الأكاديمى، وممثلى الصناعة والباحثين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالقضايا البيئية والتحول الأخضر.

وبدأت الورشة بمجموعة من المتحدثين الرئيسيين من الجامعة والصناعة، تلتها مجموعة من الجلسات النقاشية لوضع إطار عمل للحد من انبعاثات الكربون في الحرم الجامعي.

كما شهدت الفعاليات تكريم الفرق الفائزة بالمسابقة الدولية لتصميم حرم جامعي صفر الكربون.

وتعد هذه الورشة أحد أنشطة المشروع "حرم جامعي خالٍ من الكربون للتخفيف من تغير المناخ والقدرة على الصمود"، وهو شراكة بين المملكة المتحدة ومصر لتغير المناخ بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني.

شركاء المشروع هم جامعة جامعة كينجستون بلندن، وجامعة عين شمس.

وقد تم تنظيم ورشة العمل تحت إشراف الدكتور عمر الحسينى، عميد كلية الهندسة، من خلال الفريق البحثى الذي يضم الدكتور وليد الختام، أستاذ بقسم الهندسة الكهربية قوى كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور حسين فريد، مدرس بقسم عمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة فاطمة فتحى، مدرس بقسم عمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمد أنور، مدرس مساعد بقسم الهندسة الكهربية قوى كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة سارة أمين، معيدة بقسم التخطيط العمراني كلية الهندسة جامعة عين شمس.

استقبل الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط ،والذى يقوم بتنفيذ برنامج تدريبي لمدة يومين بكلية التجارة وذلك بحضور الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية، الدكتورة هيام وهبة وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



ضم الوفد كلا من فلافيا بالانزا Flavia Palanza المدير السابق لبنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار، أندريا تيناغلي Andrea Tinagli ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الاتحاد من أجل المتوسط، و جوزيبي بروفينزانو Guiseppe Provenzano مدير مشروع التعليم العالي والبحث في الاتحاد من أجل المتوسط.

حيث أكد الدكتور أيمن صالح على حرص الجامعة على دعم العلاقات مع المنظمات الدولية بما ينعكس على دعم قدرات الجامعة البحثية في دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030 للتنمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قدرى أن البرنامج التدريبي الذي سوف ينعقد على مدار يومين كاملين يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 20، 21 مارس 2023 يأتي تحت عنوان “بنك الاستثمار الأوروبي ودوره في التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي" حيث يساعد البرنامج خريجي الكلية في الأعداد لسوق العمل وكيفية التواصل مع المنظمات الدولية مثل البنك الأوربي للاستثمار، والاتحاد من أجل المتوسط من اجل الحصول على فرص التمويل اللازمة، والتخطيط والمساعدة في إقامة المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد الدكتورة هيام وهبة أنه في إطار الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي تم أعداد اتفاقيه تقوم المؤسستان بمقتضاها بإعداد هيكلة برنامج تدريبي حول بنك الاستثمار الأوروبي في جنوب البحر الأبيض المتوسط لتطوير مبادرة مشتركة، مع التركيز بشكل خاص على بنك الاستثمار الأوروبي ودوره في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، ودور الاتحاد من أجل المتوسط في خلق إطار للأنشطة التدريبية التي تقدم لخريجي كلية التجارة وخاصة في مجال الاقتصاد، والتمويل، والاستثمار، والمؤسسات المالية. حيث أوضحت أن البرنامج يضم 4 وحدات تدريبية خلال اليومين مع التركيز في الجزء الأكبر منه على دراسة حالة تتناول بنك الاستثمار الأوروبي في التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي.

كما تم التعرض لكل من الهيكل المالي للاتحاد الأوروبي من أجل التنمية، الحوار بين الشركاء من خلال الاتحاد من أجل المتوسط ودوره في صياغة السياسات، وكذلك دور بنك الاستثمار الأوروبي داخل بنية الاتحاد الأوروبي.