شاهد.. مقطع متداول لنخلة الجميرا تتزين بهلال رمضان

في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت نخلة جميرا في دبي مضاءة بكلمة "رمضان سعيد" بجانب رمز الهلال.

التقط مقطع الفيديو مسافرًا على متن طائرة وهو يحلق فوق الجزيرة، حيث وثق انطفاء جميع الأضواء على جزيرة جميرة، وأضاء الهلال الطريق المركزي يبتسم بتحية "رمضان سعيد".

حصد الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على TikTok مع أكثر من 10.9 ألف إعجاب وآلاف المشاركات والتعليقات.

ولكن ما حقيقية الفيديو؟

بعد إجراء مزيد من البحث، يبدو أن الفيديو قد تم تعديله عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي CGI بواسطة شركة تدعى VertexCGI.

تحتوي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم على مقاطع فيديو CGI مختلفة لدبي بما في ذلك مشروب طاقة ضخم على شاحنة، ومرآب للسيارات يخرج من الطريق في وسط الصحراء، بالإضافة إلى المباني المتحركة.

https://vm.tiktok.com/ZMYCns2ra/