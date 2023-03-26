علاقة مشروعة الحلقة 3.. سائق ياسر جلال يكتشف علاقته بمي عمر زوجة صديقه

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “علاقة مشروعة” ظهور بسنت شوقي لأول مرة في دور صديقة مي عمر، التي مازالت تحاول إقناع ياسر جلال بالاعتراف بابنها منه، لكنه يرفض الاستمرار في هذا الأمر.

بدأت الحلقة بتواجد مي عمر في منزل ياسر جلال برفقة أسرته، وحاول إقناعها بالمغادرة حتى لا يدخل في صدام مع مراد مكرم، وسط حالة من الغضب منه.

وشهدت الحلقة العديد من النقاشات الأسرية بين ياسر جلال وزوجته داليا مصطفى، وأبوية بينه وبين ابنه الذي يمر بحالة عاطفية مع زميلة له، ومنحه بعض النصائح.

حاول ياسر جلال أخذ الرأي في قصة الطفل والإجهاض من شخص متدين قريب منه، الذي أقنعه بضرورة الاعتراف بالطفل، وحينما ذهب للحديث مع بثينة اكتشف سائقه الخاص العلاقة بينهما.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة عدد من النجوم أبرزهم ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين، تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

مسلسل «علاقة مشروعة» عمل اجتماعى مكون من 15 حلقة، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار رومانسي تشويقي.

