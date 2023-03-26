عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة 3.. سائق ياسر جلال يكتشف علاقته بمي عمر زوجة صديقه

ياسر جلال
ياسر جلال

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “علاقة مشروعة” ظهور بسنت شوقي لأول مرة في دور صديقة مي عمر، التي مازالت تحاول إقناع ياسر جلال بالاعتراف بابنها منه، لكنه يرفض الاستمرار في هذا الأمر. 

 

 

بدأت الحلقة بتواجد مي عمر في منزل ياسر جلال برفقة أسرته، وحاول إقناعها بالمغادرة حتى لا يدخل في صدام مع مراد مكرم، وسط حالة من الغضب منه. 

 

وشهدت الحلقة العديد من النقاشات الأسرية بين ياسر جلال وزوجته داليا مصطفى، وأبوية بينه وبين ابنه الذي يمر بحالة عاطفية مع زميلة له، ومنحه بعض النصائح. 

 

حاول ياسر جلال أخذ الرأي في قصة الطفل والإجهاض من شخص متدين قريب منه، الذي أقنعه بضرورة الاعتراف بالطفل، وحينما ذهب للحديث مع بثينة اكتشف سائقه الخاص العلاقة بينهما. 

 

 

 

مسلسل علاقة مشروعة 

 

مسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة عدد من النجوم أبرزهم ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين، تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

 

مسلسل «علاقة مشروعة» عمل اجتماعى مكون من 15 حلقة، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار  رومانسي تشويقي. 
 

علاقة مشروعة بسنت شوقي ياسر جلال داليا مصطفي خالد مرعى ياسمين رحمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

موضوعات متعلقة

بلاش تكسير.. مفيدة شيحة تهاجم منتقدي تبرع ياسر جلال لصندوق تحيا مصر

بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ أسماء جلال عبر انستجرام

تامر أمين: ياسر جلال مؤدب جدا ومالوش علاقة بأخوه رامز

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

أخبار الفن.. وفاة والد ريم البارودي بعد صراع مع المرض..راندا البحيري تعلن تبرعها لصندوق تحيا مصر

بعد ياسر جلال .. راندا البحيري تعلن تبرعها لصندوق تحيا مصر

أنا كمان هتبرع.. راندا البحيري تدعم موقف ياسر جلال لصندوق تحيا مصر

أخبار الفن| بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني.. البيت الفني يعلن عودة مسرحية الحفيد بعد انتهاء التحقيقات

ترشيحاتنا

بيان عاجل من تركيا بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

ترامب يتهم إدارة بايدن بملاحقته وتشويه سمعته

تفاصيل جديدة حول مقتل مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

البنتاجون: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي

الصحة تحذر من 3 أطعمة في السحور.. واستشاري ينصح بأفضل وجبة للإفطار

سعر عيار 21 اليوم 26-3-2023 في محلات الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع متداول لنخلة الجميرا تتزين بهلال رمضان

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام .. والسبب خطير

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ