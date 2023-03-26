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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض سوداني.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس| فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية لمدة 6 أيام مقبلة تبدأ من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل.

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3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة |تفاصيل

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تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الغربية، دافئًا على جنوب سيناء.


طقس مائل للحرارة وشبورة مائية

 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن الشبورة المائية تظهر في الساعات الأولى من الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


سقوط أمطار

وتتزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأيضا مناطق من السولحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما حدث خلال يوم الجمعة الماضية بالنسبة لحالة الطقس في مصر؛ هو أمر طبيعي، موضحه أن هذا الوقت من العام معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.


منخفض سوداني


وأضافت غانم، تصريحات تلفزيونية،: "النصف الأول من فصل الربيع يأخذ بعض سمات فصل الشتاء، وأن البلاد متأثرة بمنخفض السودان الموسمي وهو السبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من برق ورعد وأمطار".


أشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية، حيث ستنحصر فرص تساقط الأمطار، محذرة تخفيف الملابس، قائلة: "بلاش ملابس صيفية حاليا".

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