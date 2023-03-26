مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 العديد من المباريات، ولعل أبرزها مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، بجانب مباراة الزمالك امام البنك الأهلي فى كاس الرابطة المصرية .
التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا
كازاخستان vs الدنمارك – الساعة 3 عصرا
سلوفينيا vs سان مارينو – الساعة 6 مساء
ليشتنشتاين vs أيسلندا – الساعة 6 مساء
إنجلترا vs أوكرانيا – الساعة 6 مساء
إيرلندا الشمالية vs فنلندا – الساعة 9:45 مساء
سلوفاكيا vs البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء
لوكسمبرج vs البرتغال – الساعة 9:45 مساء
مالطة vs إيطاليا – الساعة 9:45 مساء
تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 سنة
زامبيا vs مصر – الساعة 6 مساء.
كأس الرابطة المصرية
بيراميدز vs إنبي – الساعة 9:15 مساء - قناة on time sport 2
الزمالك vs البنك الأهلي – الساعة 9:15 مساء - قناة on time sport 1
تصفيات كأس أمم أفريقيا
ليسوثو vs زامبيا – الساعة 3 عصرا
ساوتومي وبرينسيب vs سيراليون – الساعة 3 عصرا