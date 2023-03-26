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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات

تقام اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 العديد من المباريات، ولعل أبرزها مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، بجانب مباراة الزمالك امام البنك الأهلي فى كاس الرابطة المصرية .

 

 التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا
كازاخستان vs الدنمارك – الساعة 3 عصرا                

سلوفينيا vs سان مارينو – الساعة 6 مساء                  

ليشتنشتاين vs أيسلندا – الساعة 6 مساء                    

إنجلترا vs أوكرانيا – الساعة 6 مساء              

إيرلندا الشمالية vs فنلندا – الساعة 9:45 مساء                    

سلوفاكيا vs البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء            

لوكسمبرج  vs البرتغال – الساعة 9:45 مساء                              

مالطة vs إيطاليا – الساعة 9:45 مساء                    

 

تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 سنة
زامبيا vs مصر – الساعة 6 مساء.

 

 

كأس الرابطة المصرية 


بيراميدز vs إنبي – الساعة 9:15 مساء - قناة on time sport 2        

الزمالك vs البنك الأهلي – الساعة 9:15 مساء - قناة on time sport 1

 

 تصفيات كأس أمم أفريقيا
ليسوثو  vs زامبيا – الساعة 3 عصرا      

ساوتومي وبرينسيب vs سيراليون – الساعة 3 عصرا

 

 

كأس الرابطة المصرية بيراميدز انبي البنك الاهلي الزمالك

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