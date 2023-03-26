مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 26 - 3 - 2023 العديد من المباريات، ولعل أبرزها مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، بجانب مباراة الزمالك امام البنك الأهلي فى كاس الرابطة المصرية .

التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

كازاخستان vs الدنمارك – الساعة 3 عصرا

سلوفينيا vs سان مارينو – الساعة 6 مساء

ليشتنشتاين vs أيسلندا – الساعة 6 مساء

إنجلترا vs أوكرانيا – الساعة 6 مساء

إيرلندا الشمالية vs فنلندا – الساعة 9:45 مساء

سلوفاكيا vs البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء

لوكسمبرج vs البرتغال – الساعة 9:45 مساء

مالطة vs إيطاليا – الساعة 9:45 مساء

تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 سنة

زامبيا vs مصر – الساعة 6 مساء.

كأس الرابطة المصرية



بيراميدز vs إنبي – الساعة 9:15 مساء - قناة on time sport 2

الزمالك vs البنك الأهلي – الساعة 9:15 مساء - قناة on time sport 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا

ليسوثو vs زامبيا – الساعة 3 عصرا

ساوتومي وبرينسيب vs سيراليون – الساعة 3 عصرا