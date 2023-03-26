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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية|قرار عاجل بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، حيث يبحث عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور للتأكد من موعد امتحانات الترم الثاني 2023 .

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية تتولى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس إعلانه للطلاب، حيث إنه يتم وضعه بشكل مركزي من جانب وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023  لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية .. يبدأ 6 مايو

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها أصدرت تعليمات بإلزام جميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، ببدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023  لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت 6 مايو 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف يكون مريحا لجميع الطلاب ، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، ويراعي ترك وقتٍ كافٍ لمراجعة كل مادة قبل الامتحان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن جدول امتحانات الترم الثاني 2023 سوف يتم اعلانه من المديريات والادارات التعليمية والمدارس خلال الايام القادمة ، لافتةً إلى أنه سوف يعلن لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية على الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إلى جانب تعليقه في مكان ظاهر داخل كل مدرسة من المدارس لضمان وصوله لجميع الطلاب.

وبالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ،  حرصت الوزارة على اعلان موعد بدء جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 مؤكدةً أنه من المقرر أن يبدأ يوم السبت 27 مايو 2023 

ومع اعلان موعد بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية أيضا ،أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يبدأ السبت 10 يونيو 2023 .

وبعد إعلان موعد بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إصدار تعليمات واضحة لجميع مديريات التربية والتعليم ، بضرورة الحرص على وضع خطة محكمة لمحاربة الغش في الامتحانات ، وتطبيق عقوبات الغش على جميع الطلاب الغشاشين بلا أي تهاون.

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