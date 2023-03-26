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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة للهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

أكد تقرير صحفي، إصابة علي أبو عشرين، الحارس الأساسي لفريق الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وبحسب صحيفة "سبورتاق" السودانية، فإن أبو عشرين اشتكى من إصابة خلال تواجده مع منتخب السودان، وظل يتحامل عليها لفترة طويلة، ولم يعد قادرا على الضغط على نفسه أكثر.

خضوع حارس الهلال لفحوصات طبية 


وأضافت الصحيفة أن حارس الهلال سيخضع لفحوصات طبية اليوم الأحد، لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.


وأوضحت الصحيفة، أن مشاركة أبو عشرين أمام الأهلي أصبحت محل شك.

 

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال بهدف دون رد في الجولة الأخيرة أو بفارق هدفين حال تسجيل الفريق السوداني هدف، للتأهل إلى الدور القادم، بينما يكفي الأزرق نتيجة إيجابية للصعود.


ترتيب المجموعة الثانية:


ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، ويحل الهلال السوداني ثانيا برصيد 10 نقاط، والأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل القطن الكاميروني جدول الترتيب بدون نقاط.

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