محمد فضل الله يكشف متغيرات جذرية في خريطة الاستثمار الرياضي العالمي

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن الخمس سنوات المقبلة سوف تشهد متغيرات في خريطة الاستثمار الرياضي العالمي .

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الخمس سنوات القادمة ( بمشيئة الله تعالى ) ،،،ستشهد تغيرات جذرية في خريطة الاستثمار الرياضي العالمى من خلال خمس متجهات اساسية:-

فضل الله والتغييرات الجذرية

تابع الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ( المتجه الأول ) :- سيكون من خلال زيادة عدد التحالفات فى الرياضة العالمية ذات العلاقة بعدد من المجموعات الاقتصادية الضخمة لدول كبرى .

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ( المتجه الثانى) :- سيكون من خلال التوسع فى استثمارات الصناديق الاستثمارية والسيادية ، وذلك بضخ اموال فى عدد من المشروعات الرياضية والاستثمارية الكبرى ، والتى تستهدف مجالات رياضية جديدة ، تضاف على قائمة تلك الصناديق والتى تتصف بكونها قليلة المخاطر .

استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي (المتجهة الثالث) :- سيكون من خلال استهداف المجموعات الاقتصادية العالمية شراء الأندية الرياضية الصغيرة ذات العلاقة بكرة القدم .

وقال أيضا الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ( المتجهة الرابع) :- سيكون من خلال سيطرة التحالفات الاقتصادية العالمية على شراء حقوق البث الرياضية .

واختتم الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي حديثه قائلا: ( المتجه الخامس) :- سيكون من خلال التنوع فى المحافظ الرياضية وربطها بالبنوك الاستثمارية .