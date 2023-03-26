عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله يكشف متغيرات جذرية في خريطة الاستثمار الرياضي العالمي

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن الخمس سنوات المقبلة سوف تشهد متغيرات في خريطة الاستثمار الرياضي العالمي .  

 

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
الخمس سنوات القادمة ( بمشيئة الله تعالى ) ،،،ستشهد تغيرات جذرية في خريطة الاستثمار الرياضي العالمى من خلال خمس متجهات اساسية:-

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

فضل الله والتغييرات الجذرية 

تابع الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ( المتجه الأول )  :- سيكون من خلال زيادة عدد التحالفات فى الرياضة العالمية ذات العلاقة بعدد من المجموعات الاقتصادية الضخمة لدول كبرى .

 

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ( المتجه الثانى) :- سيكون من خلال التوسع فى استثمارات الصناديق الاستثمارية والسيادية ، وذلك بضخ اموال فى عدد من المشروعات الرياضية والاستثمارية الكبرى  ، والتى تستهدف مجالات رياضية جديدة ، تضاف على قائمة تلك الصناديق والتى تتصف بكونها قليلة المخاطر .

استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي (المتجهة الثالث) :-  سيكون من خلال استهداف المجموعات الاقتصادية العالمية شراء الأندية الرياضية الصغيرة ذات العلاقة بكرة القدم .

وقال أيضا الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ( المتجهة الرابع) :- سيكون من خلال سيطرة التحالفات الاقتصادية العالمية على شراء حقوق البث الرياضية .

واختتم الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي حديثه قائلا: (  المتجه الخامس) :- سيكون من خلال  التنوع فى المحافظ الرياضية وربطها بالبنوك الاستثمارية .

فضل الله الاستثمار الرياضي المجموعات الاقتصادية الأندية حقوق البث الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة | شاهد

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

لوني أبيض مش بتاعة تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

موضوعات متعلقة

فضل الله يعلق على غياب الـ var عن دوري أبطال أفريقيا

محمد فضل الله يعلق على أزمة نادي برشلونة والقانون الإسباني

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

الثنائيات والصدارة الأبرز.. 5 مكاسب بعد فوز منتخب مصر أمام مالاوي

الحرمين تطلق برنامج «العمّار وفد الله».. تعرف على تفاصيله

أسعار السلع رابع أيام رمضان |تراجع جديد في الدواجن والبط.. واستقرار اللحوم

كيف ردت أمريكا على روسيا بعد قرار نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟

الكتيبة 101..الشئون المعنوية والشركة المتحدة تنتصران في معارك الوعي وتكشفان الحقائق للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكوليسترول.. لا تهملوا هذه الأشياء خلال الصيام

غير الفراخ واللحم.. طريقة تحضير الجلاش بوصفة اقتصادية

احذر.. هذه العلامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ