ملتقى الفكر الإسلامي|واعظات الأوقاف: القرآن الكريم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة

أقيمت، مساء أمس السبت، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، بعنوان: "فضل تلاوة القرآن".

فضل تلاوة القرآن

وذلك في إطار اهتمامها وزارة الأوقاف بدور المرأة في المجتمع، ونشر الفكر الوسطي المستنير، لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقد أكدت واعظات الأوقاف أن القرآن الكريم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وأن شرف القرآن وكرامته لا يتوقف عند القارئ بل يتعدى ذلك ليعم بالفضل والديه، فهو يشفع لهم يوم القيامة, وينزلهم منزلًا كريمًا، وأن رمضان هو شهر القرآن الكريم فلنكثر فيه من تلاوته وتدربه ومدارسته.

ملتقى الفكر الإسلامي



جدير بالذكر أن الملتقى الفكري للواعظات عقد اليوم بالمساجد التالية:

1- مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمديرية أوقاف القاهرة، شاركت فيه كل من: الواعظة/ عبير أنور محمد خيري من واعظات الأوقاف، والواعظة/ منال محمود المسلاوي من واعظات الأوقاف، والواعظة/ فاطمة أحمد موسى من واعظات الأزهر الشريف.

2- مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا بمديرية أوقاف الغربية، شاركت فيه الواعظة/ أمل إبراهيم عبد المعطي زبيدة.

3- مسجد النصر بالمنصورة مديرية أوقاف الدقهلية، شاركت فيه الواعظة/ سماح أحمد عبد الله محمد المتولي.

4- مسجد الفتح بالزقازيق مديرية أوقاف الشرقية، شاركت فيه الواعظة/ أمل السيد سليمان.

5- مسجد أبو المكارم مديرية أوقاف المنوفية، شاركت فيه الواعظة/ ميسا جابر وروري.

6- مسجد العارف بالله مديرية أوقاف سوهاج، شاركت فيه الواعظة/ جيهان تمام.

7- مسجد مدينة فيصل مديرية أوقاف الإسكندرية، شاركت فيه الواعظة/ هويدا الشرنوبي.

8- مسجد ناصر الكبير مديرية أوقاف الفيوم، شاركت فيه الواعظة/ هبة مختار علي.

9- مسجد السيد عبد الرحيم القنائي مديرية أوقاف قنا، شاركت فيه الواعظة/ هناء محمد إبراهيم.

10- مسجد عمر بن عبد العزيز مديرية أوقاف بني سويف، شاركت فيه الواعظة/ نرمين أحمد نادي.

11- مسجد الهداية مديرية أوقاف البحيرة، شاركت فيه الواعظة/ سمية صبري.

12- مسجد الصحابة مديرية أوقاف شرم الشيخ، شاركت فيه الواعظة/ نبيلة محمد جلال.

13- مسجد الفولي مديرية أوقاف المنيا، شاركت فيه الواعظة/ إيمان أحمد، والواعظة/ زينب السعيد.

14- مسجد أبو بكر الصديق مديرية أوقاف الإسماعيلية، شاركت فيه الواعظة/ هبة سامي الدسوقي.

15- مسجد الاستقامة مديرية أوقاف الجيزة، شاركت فيه الواعظة/ هبة معاطي.

16- مسجد الفتح مديرية أوقاف كفر الشيخ، شاركت فيه الواعظة/ عزيزة عبد العزيز عباس.

17- مسجد ناصر مديرية أوقاف أسيوط، شاركت فيه الواعظة/ سماح محمد أحمد محمد.