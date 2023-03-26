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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكتيبة 101..الشئون المعنوية والشركة المتحدة تنتصران في معارك الوعي وتكشفان الحقائق للمصريين

الكتيبة 101
الكتيبة 101

إشادة كبيرة بالدور التنويري الذي تقوم به إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمتمثل في مسلسل الكتيبة 101؛  وتم من خلاله توضيح وكشف العشرات من الحقائق لأول مرة للمصريين، وماذا كان يدار ضد مصر وجيشها في حقبة هي الأهم في التاريخ المصري الحديث.

إدارة الشئون المعنوية

 نجحت إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة في مسلسل الكتيبة 101 في تحقيق الأثر المباشر في نشر الوعي بين أوساط الشعب المصري والتي بدأت عبر سلسلة من المسلسلات المهمة الكاشفة للحقيقة كمسلسل الاختيار "1 و 2 و 3" مرورًا بمسلسل "الكتيبة 101".

مسلسل الكتيبة 101 يأتي في دور إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتسليط الضوء على الأحداث التي تعرضت لها مصر خاصة منذ ٢٠١٣ والمحاولات التي تعرضت لها البلاد على أيدي جماعات الشر.

كشفت إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال دورها التنويري والتوعوي العديد من الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة في جميع المجالات، محققة تناغما في العمل، ليكون المواطن المصري في قلب الحدث بالصوت والصورة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وتستكمل إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورها في مجالات التوعية، من خلال القوة الناعمة، حيث انتجوا العديد من الأفلام التسجيلية، والأغاني الوطنية، والحملات الإعلامية التي لمست وجدان الشعب المصري الأصيل.

ومن هنا باتت إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمثابة حائط الصد من أجل المساهمة في تحقيق الأمن القومي المصري؛ وقد ظهر نجاحها في إيصال الرسالة والمعبرة بصدق عن قيمة وتضحيات رجال القوات المسلحة ونيلهم للشهادة من أجل أن تبقى مصر وشعبها في أمان.

مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

يتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم. 

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الكتيبة 101..الشئون المعنوية والشركة المتحدة تنتصران في معارك الوعي وتكشفان الحقائق للمصريين

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