أستاذ مناخ يوضح سبب زيادة حدة التغيرات المناخية في العالم| فيديو

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن التغيرات المناخية تلعب دورًا أساسيًا فيما يحدث من ظواهر مناخية وجوية على سطح الكرة الأرضية، وذلك نتيجة التفاعل بينها وبين طبقات الغلاف الجوي.



وأضاف “قطب” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن النشاط الإنساني على مدار الـ 100 سنة الأخيرة بدأ في التغير من خلال تغيير نوعية المشروعات، بالإضافة إلى زيادة نسب تلوث الهواء، مؤكدًا أن المشروعات التي يستخدم فيها الإنسان طاقة الوقود الأحفوري تساعد في زيادة احتباس غازات الاحتباس الحراري واستمرار التغير المناخي.





وأوضح أنه غير متفائل بسبب ما تقوم به الدول الصناعية الكبرى من أنشطة صناعية تخلف ورائها الكثير من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أهمية تخفيض هذه الدول نسبة ما تنتجه من انبعاثات كربونية من خلال استخدام الطاقة المتجددة.



