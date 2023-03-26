صدمته سيارة.. مصرع مسن في حادث تصادم بمنيا القمح

لقي شخص مصرعه إثر إصطدام سيارة به بالطريق الإقليمي – الصنافين – بني صالح تجاة العبور وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "عبد المنعم س ع" 61 سنة مقيمه قرية بني صالح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياته إثر إصطدام سيارة به بالطريق الإقليمي – الصنافين – بني صالح تجاة العبور وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.