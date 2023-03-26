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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشدد 3 سنوات للمتهمين بالشروع في سرقة عامل بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ل3 متهمين، لشرعوهم في سرقة هاتف محمول من عامل دوكو تحت تهديد السلاح الأبيض وضعوها علي رقبة نجله الطفل، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. 

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عقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسى، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب


تفاصيل الواقعة 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21895 لسنة 2022 جن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2968 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين " عبد الله أ إ"، 38 سنة، و"محمد ع ت"، 33 سنة، و"محمد ر ح"، 35 سنة، شرعوا في سرقه المنقول ألا وهو (الهاتف المحمول) المملوك للمجني عليه "علي جمال عبد العزيز محمود"، 35 عامل دوكو، وكان ذلك بطريقه الإكراه الواقع عليه ونجله الطفل.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بإعداد مخططهم الإجرامي نحو ضحيتهم الآتية، وقاموا بتنفيذه نحوه حال مروره بالطريق العام، فوجئ ب3 أشخاص واعترضوا طريقه، طالبا منه الأول التخلي عن هاتفه الخلوي فرفض، على إثرها قام المتهم بجذب نجله منه مشهرا سلاح أبيض قرن غزال"، واضعا إياها على عنقه مهددا إياه بإلحاق الأذى بنجله في ظل تواجد المتهمان الأخران لتقييد حركته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فانصاع لأمرهم خشية على حياة طفله، وأعطاهم هاتفه الخلوي كرها عنه.


وأوضح أمر الإحالة، أنه خاب أثر جرمهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو ضبطهم والمنقول من قبل مأموري الضبط القضائي على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحاً أبيض بغير ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، المتهمان الثاني والثالث حازا سلاحا أبيض بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

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