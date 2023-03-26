اشتعلت الحرب.. انفجار في موسكو وشهود: سببه طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بحدوث إنفجار شديد في مدينة كيريفسك جنوب العاصمة الروسية موسكو، منذ لحظات.

وأفاد الإعلام الروسي في نبأ عاجل أن شهود عيان كانوا في مكان الإنفجار أكدوا أن سبب الإنفجار طائرة مسيرة"بدون طيار"، مرت قبل الإنفجار و أثناء حدوثه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس السبت، أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي: "لا شيء غير اعتيادي هنا، الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها"، مضيفاً: "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه". وأكد الحصول على موافقة مينسك.

وأضاف بوتين أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية، لافتًا "اتفقنا مع لوكاشينكو على أن نضع أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس دون انتهاك نظام حظر الانتشار".

وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس بحلول الأول من يوليو، مضيفاً أن موسكو لن تنقل فعلياً التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.

وقال إن روسيا نشرت بالفعل عشر طائرات في بيلاروس قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، كما نقلت عدداً من أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز إسكندر القادرة أيضاً على حمل تلك الأسلحة.

وبرر بوتين قرار نشر الأسلحة التكتيكية بناءً على نية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.