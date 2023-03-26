تحرك عاجل من أوكرانيا بعد قرار بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس

دعت أوكرانيا اليوم الأحد، إلي عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس محاولة للترهيب.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قالت وزارة الخارجية الألمانية، "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع المشاركة النووية للناتو مضللة ولا يمكن استخدامها لتبرير الخطوة التي أعلنتها روسيا”.

وأضافت الخارجية الألمانية، أن “بيلاروس على المستوى الدولي تعهدت في عدة إعلانات بخلوها من الأسلحة النووية”.

من جانبه، قال حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن تصريحات روسيا عن دور الحلف بأي تصعيد نووي مضللة، مضيف أنهم لم يسجلوا أي تغيرات في موقف روسيا النووي تدفعهم للتحرك.

وقال في بيان :"نراقب تهديدات روسيا النووية عن كثب، وهي خطيرة و غير مسؤولة".