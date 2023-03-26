رفع كفاءة المقاعد والبرجولات بالحدائق العامة في كفر الشيخ.. صور

نظم طلاب التعليم الفني في مدينة كفر الشيخ، حملة اإصلاح ورفع كفاءة المقاعد والبرجولات في الحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، ليجد الأهالي متنفساً لهم في ليالي شهر رمضان، واستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بناءً على تكليف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الحدائق العامة أمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها ووضع برجولات وألعاب للأطفال.

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الإصلاح الموجودة بشارع المحافظة، بحضور الدكتور علاء جوده وكيل المديرية، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني والمهندس عادل العقدة، مدير التعليم الصناعي، ومحمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، وجه بتكثيف أعمال التطوير والتجميل، وإنشاء مظلات خشبية أمام وبجوار ديوان المحافظة، وأمام مديرية الطب البيطري ومدرسة فنية، وإنارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق، لاستقبال أهالي المحافظة، لتكون متنفساً للمواطنين في الهواء الطلق.

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